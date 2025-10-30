Собянин: Завершен еще один этап строительства Рублево-Архангельской линии метро

София Головизнина
София Головизнина Журналист 23 0

Специалисты провели масштабные работы по переборке тоннелей между станциями «Шелепиха» и «Звенигородская». Всего извлекли 34 тысячи кубометров грунта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Завершили важный этап строительства Рублево-Архангельской линии метро. О том, какие работы проведены и что предстоит сделать, в своем канале в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

«Специалисты провели масштабные работы по переборке тоннелей между станциями “Шелепиха” и “Звенигородская”. Это необходимо для включения станций “Шелепиха” и “Деловой центр”, ранее действовавших в составе БКЛ, в новый радиус», — отметил мэр Москвы.

Тоннели расширили с шести до 10 метров, чтобы соединить двухпутные участки линии и обеспечить безопасное движение поездов. Работы велись в сложных геологических условиях — около 350 метров тоннеля проложил механизированный комплекс, еще больше 330 метров строители прошли вручную. Всего извлекли 34 тысячи кубометров грунта.

Следующий этап — объединение инженерных сетей и включение оборудования в автоматическую систему управления метрополитеном. Эти работы планируют завершить осенью следующего года.

Рублево-Архангельская линия протянется почти на 28 километров — от Московского международного делового центра «Москва-Сити» до Красногорска. На линии будет 12 станций и пересадки на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.

