Прозрачное платье Сидни Суини вызвал бурные споры в соцсетях

Ранее актриса заявляла, что она больше, чем объект вожделения.

Актриса Сидни Суини вышла на красную дорожку в прозрачном платье-кольчуге

Модный скандал разгорелся в Голливуде после выхода на красную дорожку одной из его звезд. Актриса Сидни Суини, известная своими пышными формами, пришла на вечеринку популярного журнала практически голой.

Звезда «Белого лотоса» и «Эйфории» выбрала для выхода прозрачное платье-кольчугу. И это взорвало соцсети: одни восхищаются, хвалят актрису за смелость, другие уже упрекнули ее в лицемерии. Суини не раз выступала против того, чтобы ее оценивали лишь по внешности. Заявляла, что она больше, чем просто объект вожделения. Как вдруг сама же выбрала крайне откровенный образ.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Меган Фокс вышла в свет впервые после рождения дочери. Актриса появилась на публике в «голом» корсетном платье. Необычный наряд она выбрала для спецпоказа фильма 2009 года «Тело Дженнифер», где сыграла главную роль.

