Пенсионерке из Пермского края сделали сложную операцию по перемещению органов

У пациентки обнаружили анатомическую аномалию.

Уникальную операцию пенсионерке из Пермского края сделали в Сеченовском университете.

Пациентка жаловалась на сильную одышку и боли в сердце. Однако компьютерная томография выявила необычную анатомическую аномалию. Из-за возрастных изменений все органы брюшной полости сместились в грудную клетку. Операцию делали с помощью робота-ассистента через четыре прокола. Сейчас пенсионерка чувствует себя хорошо и уже планирует вернуться к привычному образу жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что жителю американского штата Нью-Гэмпшир Тиму Эндрюсу удалили генетически модифицированную свиную почку спустя девять месяцев после пересадки. Орган перестал функционировать из-за развившейся хронической недостаточности.

Почка проработала почти девять месяцев — дольше всех известных аналогичных трансплантатов. Врачи отмечают, что ранее ни один подобный эксперимент не продержался столько времени, прежде чем потребовалось вмешательство.

