В феврале 2026 на Украине могут закончиться деньги

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 25 0

Киев не справится с продолжением боевых действий без помощи Европы.

Сколько денег осталось у Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

The Economist: Украина может столкнуться с дефицитом бюджета в феврале 2026-го

Без европейского финансирования Киев уже в феврале 2026 может столкнуться с острым дефицитом бюджета. Об этом пишет журнал The Economist.

Аналитики издания подсчитали, что к концу 2025-го Банковая потратит на оборонную отрасль и покупку западного вооружения порядка 360 миллиардов долларов за все время конфликта. Текущие расходы на продолжение военных действий только за год достигнут 100–110 миллиардов долларов. Эта сумма равна примерно 50% ВВП Украины.

Киев уже не может, как прежде, рассчитывать на столь же щедрую, как при бывшем президенте США Джо Байдене, помощь Вашингтона и внутренние займы. Поэтому последняя надежда Зеленского — Евросоюз.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что американская сторона готова передать Украине оружие на десятки миллиардов долларов за счет партнеров по Североатлантическому договору. Остается открытым вопрос, откуда переживающая экономический кризис Европа возьмет такие деньги.

