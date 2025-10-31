Собянин: Мост-парус на западе Москвы строится без остановки движения по реке

София Головизнина
София Головизнина Журналист

Уже установлены две большие секции пролета — над левым берегом и руслом реки. Сейчас специалисты ведут работы по укрупнительной сборке металлоконструкций.

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Уже смонтировано более половины пролетного строения моста-паруса в створе Новозаводской улицы. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

«Строительство ведем „в навес“ — эта современная технология позволяет собирать мост прямо над водой, без остановки движения электросудов по Москве-реке. Уже установлены две большие секции пролета — над левым берегом и руслом реки», — написал мэр Москвы.

Сейчас специалисты проводят работы по укрупнительной сборке металлоконструкций. Затем начнут монтировать пролетное строение над правым берегом и возводить 86-метровый пилон, который станет опорой всей конструкции.

Новый мост с четырьмя полосами движения обеспечит выезд из района Филевский Парк на Северо-Западную хорду (СЗХ). Благодаря этому появится дополнительный маршрут, связывающий Филевский Парк с районом Хорошево‑Мневники. Это позволит жителям столицы быстрее и проще добираться до кластера в Мневниковской пойме и территории Государственного космического научно‑производственного центра имени М. В. Хруничева, где ранее открыли Национальный космический центр.

