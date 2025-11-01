«Путь в ад»: в Словакии высказались об антироссийской политике ЕС 

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

По словам замглавы правящей партии Любоша Блаха, 19 пакетов санкций не сломили Россию.

Как в Словакии относятся к антироссийским санкциям

Фото: www.globallookpress.com/artifant

В Словакии заявили, что антироссийская политика ЕС — это путь к катастрофе

Нынешняя антироссийская политика Евросоюза (ЕС) может привести страны объединения к катастрофе. Об этом в беседе с «Известиями» заявил замглавы правящей в Словакии партии Smer Любош Блаха.

«Кто не является полностью фанатичным сторонником пропаганды, должен ясно видеть очевидные факты: что военная истерия против России может принести Европе только катастрофу. <…> Что отказ от российских энергоресурсов для европейской экономики — это все равно что отрезать ветку, на которой она сама сидит. Что субсидирование коррумпированной олигархической и американской военной лобби на Украине — это путь в ад», — отметил политик.

Также Блаха подчеркнул, что 19 пакетов санкций, которые были введены против России Евросоюзом, не смогли ее сломить. Именно поэтому дальнейшие меры, по мнению политика, не смогут изменить ситуации. По мнению политика, Европа сможет победить в нынешнем конфликте только при развязывании ядерной войны.

Кроме того, Блаха заявил, что Брюссель намерен создать централизованную дистанционно управляемую «еврофедерацию». По словам политика, главы Венгрии, Словакии и Чехии понимают это. К тому же Блаха считает, что страны будут гораздо сильнее, если объединятся против подобных планов ЕС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Венгрия хочет создать антиукраинский блок внутри ЕС.

