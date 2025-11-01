Опасность на полках магазинов: какие продукты противопоказаны при гипертонии

Грейпфрут, виноград и гранат противопоказаны при гипертонии

При гипертонии необходимо особенно внимательно подходить к выбору продуктов питания, включая фрукты, так как они способны существенно влиять на уровень артериального давления. Об этом рассказал медиапортал Sohu.

Отмечается, что заболевание, ранее считавшееся преимущественно возрастным, в последние годы все чаще встречается у людей среднего возраста. Медики предупреждают, что длительное повышение давления может привести к тяжелым осложнениям, включая инсульт, поэтому важно контролировать питание и образ жизни.

Специалисты рекомендуют людям с гипертонией избегать чрезмерного употребления винограда и граната. Несмотря на полезные свойства, эти фрукты содержат большое количество сахара, что может повысить уровень глюкозы в крови и вызвать колебания артериального давления.

Кроме того, эксперты предупреждают, что грейпфрут способен взаимодействовать с рядом антигипертензивных препаратов, усиливая их действие. Такое сочетание может привести к резкому снижению давления и даже вызвать гипотонический шок.

Среди симптомов повышенного давления специалисты называют учащенное сердцебиение, бессонницу, головокружение, головные боли, шум в ушах, онемение конечностей и ухудшение памяти.

Для поддержания стабильного давления рекомендуется пить больше жидкости — предпочтительно зеленый чай или травяные отвары. Также важна эмоциональная устойчивость: стресс и раздражение способны усугублять состояние. Медики советуют чаще отдыхать, гулять на свежем воздухе и находить время для расслабления.

