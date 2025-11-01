«Калашников» готов запустить серийное производство разведывательных дронов

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Такие БПЛА очень востребованы и успешно зарекомендовали себя в зоне проведения специальной военной операции.

«Калашников» готов запустить серийное производство дронов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Семенова

Концерн «Калашников» готов запустить серийное производство разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Речь идет про такие модели, как «Голиаф» и «Каракурт». Об этом рассказал гендиректор компании Алан Лушников.

Он уточнил, что данные дроны очень востребованы. Они успешно зарекомендовали себя в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Поэтому, по словам Лушникова, работа над их модернизацией продолжается.

«Концерн готовится к их серийному производству: мощности для реализации этого у „Калашникова“ есть, инфраструктура готова полностью», — заявил гендиректор компании в ходе ежегодной пресс-конференции в в канун Международного дня военного журналиста.

Также в рамках встречи Алан Лушников сделал ряд других важных заявлений. Например, он сказал, что они полностью завершили интеграцию управляемых боеприпасов линейки «КУБ» с разведывательным БЛА СКАТ 350 М. Это значит, что теперь СКАТ, который также активно используется в зоне СВО, может эффективно работать в тандеме с УБ «КУБ».

Ранее 5-tv.ru писал, что в России представили новейшее стрелковое оружие. Его также разработали специалисты концерна «Калашников».

