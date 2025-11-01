В Москве прощаются с актером Романом Поповым

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

На отпевание семья попросила остаться только родных и близких.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Церемония прощания с актером Романом Поповым началась в Москве. Кадры с места передает корреспондент 5-tv.ru.

Уточнялось, что прощание с артистом было намечено на 11:00 в субботу. Церемония началась в Центральной клинической больнице (ЦКБ) управления делами президента России в Москве.

Друзья и коллеги артиста пришли с ним проститься.

Пришедшие на церемонию граждане приносят к траурному залу цветы и ожидают возможности проститься с актером.

Гражданская панихида будет проходить до 13.00 по московскому времени, а после начнется отпевание, на которое «семья убедительно просит остаться только родных и близких».

Артист, который снялся в сериале «Полицейский с Рублевки», Роман Попов ушел из жизни 28 октября в 13:15 по московскому времени. Актеру было всего 40 лет. Он боролся с рецидивом рака головного мозга, который врачи впервые диагностировали у мужчины в 2018 году. Онкологам удалось добиться ремиссии у Попова, но весной этого года болезнь вернулась и продолжила стремительно развиваться.

Ранее 5-tv.ru писал, что актера Романа Попова кремируют.

