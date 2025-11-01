Цветы и аплодисменты: как Романа Попова проводили в последний путь

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 121 0

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» умер 28 октября.

Фото, видео: 5-tv.ru

Актера Романа Попова провожают в последний путь аплодисментами

Актера Романа Попова провожают в последний путь аплодисментами. Кадрами с траурного мероприятия делится 5-tv.ru.

Церемония прощания со звездой сериала «Полицейский с Рублевки» началась в 11.00 и проходит в Центральной клинической больнице (ЦКБ) управления делами президента России в Москве.

Попрощаться с Романом Поповым пришли его близкие люди и коллеги. На мероприятии были замечены, в частности, Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Олег Верещагин, Ирина Темечева, Карен Арутюнов, Роман Архипов, Александр Осташенок и многие дргуие.

В зале, где проходит прощание, собралось несколько десятков человек. Люди подносили огромное количество цветов к гробу артиста.

Гражданская панихида будет проходить до 13.00 по московскому времени, после чего начнется отпевание, на которое «семья убедительно просит остаться только родных и близких».

Роман Попов ушел из жизни 28 октября в 13.15 в возрасте 40 лет. Он боролся с рецидивом рака головного мозга, который врачи впервые диагностировали у мужчины в 2018 году. Онкологам удалось добиться ремиссии у Попова, но весной этого года болезнь вернулась и продолжила стремительно развиваться.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гарик Харламов и Сергей Бурунов возложили цветы к гробу Романа Попова. 

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака

