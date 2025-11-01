«Да шикарный был человек!» — Верещагин рассказал, каким запомнит Попова

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив

Актер приехал на прощание к своему коллеге и звезде сериала «Полицейский с Рублевки».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Олег Верещагин назвал Романа Попова шикарным человеком

Актер Олег Верещагин приехал проводить в последний путь своего коллегу Романа Попова. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru он рассказал, каким запомнит звезду сериала «Полицейский с рублевки».

«Друзья, да шикарный был человек!» — сказал Верещагин журналистам.

Артист всегда с уважением относился к Попову. Особенно его восхищало то, с каким уважением он относился ко всем на съемочной площадке.

«Он ко всем, независимо от возраста, обращался по имени и отчеству. Сначала это меня немного удивляло, а потом стало подкупать», — вспоминал Верещагин.

Артист также назвал своего коллегу очень добрым, светлым и располагающим к себе человеком. Кроме того, несмотря на собственный тяжелый недуг, он всегда участвовал в разных благотворительных мероприятиях, направленных на поддержку больных детей. Роман Попов был также большим профессионалом, добавил Верещагин.

Он с сожалением отметил, что с Поповым ему удавалось пообщаться не так часто, как хотелось бы, хотя они были очень дружны. Так произошло из-за плотных графиков, поэтому даже дружеские встречи было устраивать некогда. Последний раз они виделись лишь в прошлом году, когда снимались вместе в сериале. Также вместе были в Китае на шоу.

Ранее 5-tv.ru писал, как Романа Попова проводили в последний путь.

