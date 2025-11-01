Россия ввела экономические санкции против премьера и министров Украины

Правительство Российской Федерации объявило о введении экономических ограничений в отношении ряда высокопоставленных украинских чиновников, включая нового премьер-министра Юлию Свириденко, министра финансов Сергея Марченко, министра экономики Алексея Соболева и советника главы оборонного ведомства Александра Кубракова. Соответствующий документ был размещен 1 ноября на официальном портале правовой информации.

В перечень лиц, подпавших под санкции, вошли представители руководящего звена украинского правительства — в том числе премьер и ключевые министры.

Принятые меры предусматривают блокировку активов на территории России и запрет на проведение любых финансовых операций с ними.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава киевского режима Владимир Зеленский распорядился о введении санкций против 14 представителей Союза православных журналистов (СПЖ), а также телеканала «Первый казацкий» за освещение ситуации вокруг УПЦ.

В документе отмечено применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер согласно санкционному списку физических лиц на территории Незалежной.

