Россия ввела экономические санкции против премьера и министров Украины

Ограничения предполагают заморозку активов на территории РФ и запрет на любые финансовые операции.
Фото: © РИА Новости/Стрингер
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Правительство Российской Федерации объявило о введении экономических ограничений в отношении ряда высокопоставленных украинских чиновников, включая нового премьер-министра Юлию Свириденко, министра финансов Сергея Марченко, министра экономики Алексея Соболева и советника главы оборонного ведомства Александра Кубракова. Соответствующий документ был размещен 1 ноября на официальном портале правовой информации.
В перечень лиц, подпавших под санкции, вошли представители руководящего звена украинского правительства — в том числе премьер и ключевые министры.
Принятые меры предусматривают блокировку активов на территории России и запрет на проведение любых финансовых операций с ними.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава киевского режима Владимир Зеленский распорядился о введении санкций против 14 представителей Союза православных журналистов (СПЖ), а также телеканала «Первый казацкий» за освещение ситуации вокруг УПЦ.
В документе отмечено применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер согласно санкционному списку физических лиц на территории Незалежной.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
Читайте также
100%
Нашли ошибку?