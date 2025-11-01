На Украине ввели санкции против 14 журналистов за освещение событий вокруг УПЦ

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 64 0

По распоряжению Владимира Зеленского представители СМИ будут лишены всех украинских государственных наград и не только.

Какие санкции ввел президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Reuters/Alina Smutko

Тема:
Ситуация вокруг УПЦ

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября подписал распоряжение о введении санкций против 14 представителей Союза православных журналистов (СПЖ), а также телеканала «Первый казацкий» за освещение ситуации вокруг Украинской православной церкви (УПЦ).

В документе говорится о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер согласно санкционному списку физических лиц на территории Украины.

Речь идет о блокировке активов на украинской земле, отмене лицензий, запрете на участие в официальных визитах и передачу объектов интеллектуальной собственности. Помимо этого, представителям СМИ запрещается участвовать в культурных обменах, сфере научного сотрудничества. Также они будут лишены всех украинских государственных наград.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Россия ввела ответные санкции на запрет на въезд для ряда представителей стран Европейского союза.

Тема:
Ситуация вокруг УПЦ
На Украине ввели санкции против 14 журналистов за освещение событий вокруг УПЦ
