На Украине ввели санкции против 14 журналистов за освещение событий вокруг УПЦ
По распоряжению Владимира Зеленского представители СМИ будут лишены всех украинских государственных наград и не только.
Фото: Reuters/Alina Smutko
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября подписал распоряжение о введении санкций против 14 представителей Союза православных журналистов (СПЖ), а также телеканала «Первый казацкий» за освещение ситуации вокруг Украинской православной церкви (УПЦ).
В документе говорится о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер согласно санкционному списку физических лиц на территории Украины.
Речь идет о блокировке активов на украинской земле, отмене лицензий, запрете на участие в официальных визитах и передачу объектов интеллектуальной собственности. Помимо этого, представителям СМИ запрещается участвовать в культурных обменах, сфере научного сотрудничества. Также они будут лишены всех украинских государственных наград.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Россия ввела ответные санкции на запрет на въезд для ряда представителей стран Европейского союза.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 8 окт
- Украинские журналисты травят священников УПЦ
- 6 авг
- Зеленский vs УПЦ: как Киев избавляется от священников канонической церкви
- 11 июн
- Киевский режим лишил священников УПЦ права на бронь
- 25 апр
- В ООН выразили беспокойство преследованием РПЦ и УПЦ на Украине
- 9 апр
- Прихожане храма в Черновицкой области встали на защиту святыни
- 9 апр
- Напали с электрошокерами: на Украине сообщили о попытке захвата храма в Черновицкой области
- 2 апр
- Нападки на УПЦ: украинские боевики захватили храм в Черновицкой области
- 1 апр
- Славянофобские конвульсии: зачем Киев отделяет украинское православие от русского
- 28 янв
- «Демонстративное бездействие ЮНЕСКО»: Лавров высказался о гонениях на УПЦ
- 4 янв
- МИД России поприветствовал доклад ООН с критикой Киева о запрете УПЦ
100%
Нашли ошибку?