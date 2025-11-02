Долго запрягаем, но быстро едем: новейшие ракеты «Буревестник» и «Посейдон»

Владимир Путин: ракета «Посейдон» значительно превышает «Сармат» по мощности

Вот Пентагон пересчитал свои «Томагавки» и вроде бы не против отправить их на Украину. Осталось получить подпись Трампа.

Но и на это решение, если оно будет принято, у нас уже есть контраргумент, даже, как выяснилось, два — это новейшие ракеты «Буревестник» и «Посейдон», одна — воздушная, вторая — морская, которые работают на революционно новом двигателе — ядерном. Он, в отличие от более крупных собратьев — реакторов АЭС или подводной лодки, включается практически мгновенно, а вот работает, как и они, потом очень и очень долго.

Это особенно важно для «Буревестника», где показатели массы и тяги критичны. Первыми информацию про супероружие от президента услышали солдаты в госпитале.

«Это огромный успех, потому что кроме всех преимуществ, о которых я говорил в отношении „Буревестника“, здесь тоже минимальные размеры. Если там в тысячу раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке, здесь в сто раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке. Но зато мощность „Посейдона“ значительно превышает мощность даже нашей самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности „Сармат“. Такой в мире нет, как „Сармат“, и у нас он еще на дежурстве не стоит — скоро появится на дежурстве. Но „Посейдон“ значительно превышает „Сармат“ по мощности», — отметил Владимир Путин.

Обратите внимание, что получилось все чисто по-русски — мы долго запрягаем, но потом быстро едем. Применительно к этому случаю — мы долго предупреждали, а потом сделали так, что все изменилось безвозвратно.

Ведь это все еще тянется с начала нулевых, когда Джордж Буш-младший захотел разместить элементы ПРО в Европе для защиты от угрозы Америке с Ближнего Востока, из Ирана, даже из КНДР. В общем, обоснование причин никогда не было сильной стороной американцев. И Россия вполне резонно указывала, что через Европу никто не будет запускать ничего в сторону США с Ближнего Востока.

Еще в 2007 году была сначала мюнхенская речь Владимира Путина и чуть позже последнее предупреждение на саммите G-8 о том, что мы вынуждены будем создать такие средства, которые позволят преодолеть эту систему ПРО.

Но оппоненты только пичкали Европу дальше элементами ПРО. Ввели в оборот станцию в Турции и соединили все эсминцы в одну сеть. На этом этапе необходимость развивать средства, преодолевабщие американскую ПРО, стала конкретной задачей, которую президент Владимир Путин поставил во время послания Федеральному собранию.

Каждая новая администрация США немного дорабатывала концепцию ПРО в Европе, но никто не отказывался, ведь Америка получала с помощью этих форпостов ПРО в Европе конкурентное преимущество. Мы, естественно, продолжили разработку мер контрПРО и очень своевременно, поскольку американцы начали ввозить в Европу уже не только системы ПВО, которые могут в теории быть атакующими, но и вполне себе ударные установки «Тифон». Вроде как на время, на ротацию, а в 2021 году оказалось, что нет, навсегда. Впрочем, все это уже не важно. «Посейдон», «Сармат» и «Буревестник» просто недоступны для всех этих ракет и локаторов.

Это просто другой уровень технической мысли. Ни у одной страны мира такого оружия нет. Особенно страшен «Посейдон», который, если его подорвать у побережья, формирует огромное цунами, сметающее все на своем пути. А у США и Великобритании, как мы помним, наиболее развиты прибрежные зоны. Так что эта информация особенно интересна для них. Тем более, что сегодня в Северодвинске состоялась торжественная церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск».

При необходимых в таких условиях мерах секретности, мы видим, что винт субмарины закрыт, лица членов команды закрыты и в принципе съемка ведется с определенных ракурсов. Потому что эта субмарина — носитель подводного оружия и роботизированных средств, то есть тех же самых «Посейдонов». Что все это значит, рассказывает корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Революционные российские разработки — в центре внимания всего мира. Кто-то откровенно напуган. А кто-то скрывает страх, пытается успокоить публику или, скорее, себя самих.

Могут, конечно, и не верить. Но реальность такова, что и «Буревестник», и «Посейдон» — два слова, что отныне обрели новое нарицательное значение для всего мира.

«В мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится, и способов перехвата не существует», — обозначил президент РФ Владимир Путин.

Нашу — первую и единственную в мире ракету с ядерной энергетической установкой в НАТО назвали «Скайфол» — «кара небесная». Понятно, что все тактико-технические характеристики — тайна и таковыми еще очень долго будут, некоторые особенности вполне ясны.

— Кроме того, в ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры, и тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной, противовоздушной обороны, — доложил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

— И как долго в воздухе находилась? — спросил президент.

— Около пятнадцати часов.

— И это не предел?

— Не предел.

«Буревестник» неделями способен кружить на сверхмалых высотах, заходить к цели с неожиданных направлений. А система наведения позволяет менять полетное задание прямо в воздухе.

«Ракета несколько больших габаритов, чем обычные крылатые ракеты, а, соответственно, несет, скорее всего, достаточно мощную боевую часть», — дал оценку военный обозреватель Корнев Дмитрий.

Журнал Military Watch оценивает возможную мощность боезаряда «Буревестника» в 50 раз больше сброшенного на Хиросиму «Малыша». Но главное даже не в этом, а в том, что ракета практически неуловима.

«На сегодняшний день она, скажем так, не может быть сбита ни одним противоракетным комплексом в мире», — подчеркнул капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Еще одно неоспоримое преимущество — маневренность. Простым языком — «Буревестник» может прилететь оттуда, откуда совсем не ждут.

«Если ваша система перехвата предназначена для баллистических ракет и вся она расположена на севере, это значит, что удар, простите, можно нанести и сзади — с юга», — отметил полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бод.

То есть по факту обнулили систему ПРО. Ту самую, которую НАТО выстраивала долгие годы. Противоракеты в подземных шахтах Европы, на крейсерах и эсминцах в Средиземном море, паутина мобильных установок на Ближнем Востоке, в Южной Корее, Японии.

На территории самих Штатов основная система ПРО на Аляске и в Калифорнии. Все они работают по принципу предсказуемости траектории. А если она не просчитывается, то как противостоять?

«Просто в силу того, что у него очень большой запас дальности, он может облететь районы размещения ПВО и противника просто обойти стороной, так же, как и места расположения станций радиоэлектронной борьбы», — разъяснил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Посейдон» — еще один аргумент для тех, кто сомневается в «Буревестнике», беспилотный подводный аппарат с автономным ядерным двигателем.

«Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определенное количество времени», — отметил президент РФ Владимир Путин.

Преимущество «Посейдона» в том, что он может опускаться на глубины, недоступные для военных подлодок — свыше километра. Двигаться на колоссальной для такой среды скорости — 130 километров в час! Запас хода не ограничен.

А мощности боезаряда хватит, чтобы уничтожить целый флот. Или прибрежные военные базы.

«Он, знаете ли, способен поднять двухсотметровую волну цунами, которая может уничтожить все прибрежные города», — выразил опасения бывший агент ЦРУ Майк Харрис.

Именно так нагнетают некоторые западные СМИ. Пугают оружием судного дня. Люди посерьезнее взяли дипломатическую паузу. Подбирают слова. Не смог промолчать президент США.

«У нас больше ядерного оружия, чем у кого бы то ни было. Мы не проводим его испытаний, мы их приостановили много лет назад, но все проводят ядерные испытания. Поэтому, думаю, будет уместно, если мы тоже это сделаем», — высказался президент США Дональд Трамп.

Если Трамп имел в виду нашу страну, то Россия точно не занимается такими испытаниями, отметил Дмитрий Песков. К слову, последнее из них прошло в 1990-м году на полигоне Новая земля.

Еще, к слову, именно США больше всех стран на планете проводили таких испытаний — за всю историю больше тысячи раз. Советский Союз — на четверть меньше. И сейчас наша страна очень ответственно соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении подобных тестов. А у кого-то явно чешутся руки. Об этом Владимир Путин говорил не раз.

«Кое-кто готовит эти испытания. Мы это видим, знаем. И если они произойдут, мы сделаем то же самое», — ответил президент РФ Владимир Путин.

И «Посейдон», и «Буревестник», говорят эксперты, это не боезаряды, они и так есть у нашей страны и в достаточном для обеспечения паритета количестве. Это инновационный способ их доставки к цели, носители. И появились-то они не из ниоткуда.

Владимир Путин впервые рассказал об этих разработках еще в 2018 году, тогда у них еще не было и названий. Но важнее даже другое, они стали следствием политики США. И прежде всего следствием выхода Вашингтона из договора о ПРО в 2001 году.

«Все эти годы после одностороннего выхода США из Договора по ПРО мы напряженно работали над перспективной техникой и вооружением. Это позволило нам сделать стремительный, большой шаг в создании новых образцов стратегического оружия. В этой связи в России разработаны и постоянно совершенствуются весьма скромные по цене, но в высшей степени эффективные системы преодоления ПРО», — отметил президент РФ Владимир Путин.

Тогда семь лет назад в западных СМИ никто и не верил, что у России появится такое оружие. Писали, что мы устраиваем анимационное шоу. Теперь не будут — заявил в эксклюзивном интервью нашей программе председатель евразийского форума безопасности Митар Ковач.

«По этим новым видам вооружений нет и не может быть адекватного ответа на такие средства обороны», — высказался председатель Евразийского форума безопасности Митар Ковач.

Испытания новых российских разработок не противоречит никаким международным договорам, включая договор о стратегических наступательных вооружениях. Хотя бы потому, что и «Буревестник», и «Посейдон» объединяют черты сразу двух типов оружия: стратегических систем дальнего действия и малозаметных ударных платформ. Именно поэтому президент подчеркивает, что еще только предстоит определить его класс и способы применения. Одно точно: Россия изобрела не просто новые ракеты — новые правила игры по обеспечению глобальной безопасности.

Конечно, страны Запада и их союзники пытаются как-то принизить значение технических новинок, говорят, мол, они оставляют радиоактивный след, даже придумали для «Буревестника» такой ярлык, как «летающий Чернобыль».

Что, конечно же, чушь. Если бы был след, такие ракеты легко бы вычислялись, а их сила как раз в скрытности — это во-первых, а во-вторых — это же ведь оружие «судного дня», когда уже в общем-то все равно, «наследит» такая ракета в движении к цели или нет.

Эти все крики, визги и похрюкивания — для отвлечения внимания, не более того, информационный шум.

Как с окруженными бойцами ВСУ под Красноармейском, тоже через западные СМИ вбросили, якобы к ним пробился какой-то суперэлитный спецназ, и показали кадры с вертолетным десантом. А вот то, что этот десант тут же попал под камеры наших дронов, которые размотали спецназ в кустах, этого, конечно, не показали на Западе.

Но тут каждый старается как может, каких небылиц только не придумает. Вот на совещании у Зеленского заявили, что якобы их агенты уничтожили «Орешник», другое наше супероружие, на полигоне еще в позапрошлом году, когда про «Орешник» и не знал никто. Доказательства? Никаких.

Стоит ли напоминать, что и после впечатляющего реального применения «Орешника» там же в Киеве говорили, что не было никакого удара и нет никакого «Орешника», а теперь оказывается, его заранее уничтожили, но не до конца. Вот это и есть инфопсиоп — информационно-психологическая операция, когда идет отвлечение внимания. Корявый инфопсиоп, шитый белыми нитками, но какой есть.

