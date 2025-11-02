В Ростовской области после атаки ВСУ вспыхнул пожар, есть пострадавшие

В результате атаки беспилотника в хуторе Ленинаван пострадали два человека, сообщил 2 ноября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Пожар был оперативно потушен. В нескольких соседних домах выбиты стекла», — уточнил Слюсарь.

По его словам, при падении беспилотного летательного аппарата загорелась легковая машина, также повреждения получили два частных дома.

Губернатор уточнил, что два человека получили ранения и им была оказана необходимая медицинская помощь.

На месте инцидента работают оперативные и экстренные службы, последствия произошедшего выясняют.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, обломки украинского дрона повредили танкер и нефтеналивной терминал в Туапсе. Также пострадали здания и инфраструктура терминала. При падении обломков в порту Туапсе начался пожар.

Кроме того, со вчерашнего вечера ограничения на работу вводили в 13 аэропортах на юге России, в Поволжье и на Урале.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.