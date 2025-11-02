В Германии обвинили киевские власти в бездействии при проблемах с электричеством

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 83 0

Население страны устало от неопределенности и безразличия властей.

Почему Киев бездействует в решении проблем с электричеством

Фото: www.globallookpress.com/Sergei Chuzavkov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Журналист Bild Ронцхаймер: Киев бездействует в решении проблем с электричеством

Украинские власти не предпринимают достаточных мер для решения проблем с энергоснабжением, из-за чего жители страны беспокоятся о том, как они смогут пережить зиму. Такое мнение высказал 1 ноября в эфире телеканала Die Welt заместитель главного редактора немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер.

Журналист отметил, что отключения электроэнергии в Киеве и других городах становятся все более частыми, а население устает от неопределенности и отсутствия реакций со стороны властей.

«То там, то здесь происходят отключения электроэнергии, и мне кажется, что власти сами хотят, чтобы она вся (энергетика в стране. — Ред.) была уничтожена», — отметил он.

Ронцхаймер также добавил, что многие украинцы переживают не только из-за ситуации на фронте, но и из-за мировой нестабильности. По его словам, высказывания президента США Дональда Трампа о возможных ядерных испытаниях только усиливают это чувство тревоги.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Трамп в разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Вашингтоне пригрозил ему замерзшей и разрушенной Украиной, если та не согласится на урегулирование конфликта с Россией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:01
Пусть Европа платит: The Telegraph раскрыла план Трампа по Украине
7:45
Более 20 населенных пунктов Кузбасса остались без света после урагана
7:26
В Британии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда
7:07
В Германии обвинили киевские власти в бездействии при проблемах с электричеством
6:46
В Ростовской области после атаки ВСУ вспыхнул пожар, есть пострадавшие
6:27
Осужденного на 11 тысяч лет основателя биржи Thodex Озера нашли мертвым в тюрьме

Сейчас читают

«Съедать себя изнутри»: Анна Асти о сложностях жизни с личными секретами
Гроб погрузили в катафалк: завершилась церемония прощания с Романом Поповым
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео