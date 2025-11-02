Журналист Bild Ронцхаймер: Киев бездействует в решении проблем с электричеством

Украинские власти не предпринимают достаточных мер для решения проблем с энергоснабжением, из-за чего жители страны беспокоятся о том, как они смогут пережить зиму. Такое мнение высказал 1 ноября в эфире телеканала Die Welt заместитель главного редактора немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер.

Журналист отметил, что отключения электроэнергии в Киеве и других городах становятся все более частыми, а население устает от неопределенности и отсутствия реакций со стороны властей.

«То там, то здесь происходят отключения электроэнергии, и мне кажется, что власти сами хотят, чтобы она вся (энергетика в стране. — Ред.) была уничтожена», — отметил он.

Ронцхаймер также добавил, что многие украинцы переживают не только из-за ситуации на фронте, но и из-за мировой нестабильности. По его словам, высказывания президента США Дональда Трампа о возможных ядерных испытаниях только усиливают это чувство тревоги.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Трамп в разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Вашингтоне пригрозил ему замерзшей и разрушенной Украиной, если та не согласится на урегулирование конфликта с Россией.

