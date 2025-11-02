Пусть Европа платит: The Telegraph раскрыла план Трампа по Украине

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 65 0

Президент США хочет, чтобы Украина больше не получала американское оружие бесплатно.

Каков план Трампа по Украине

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Telegraph: Трамп хочет переложить финансирование Украины на Европы

Политика президента США Дональда Трампа ориентирована на снижение финансовой нагрузки США в вопросе поддержки Украины. Об этом 1 ноября сообщила британская газета The Telegraph.

Как пишет издание, президент США хочет, чтобы львиную долю расходов на поддержку Украины взяла на себя Европа.

«Он (Трамп. — Прим. ред.) оказывает максимальное давление на европейцев, чтобы те покрыли пробелы в финансировании», — отметил бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

Также в статье отмечается, что любое оружие, предоставляемое США, Украина должна получать не бесплатно, а приобретать на коммерческих условиях.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Пентагон решил поставить на Украину ракеты «Томагавк». Окончательное решение оставалось за Трампом. По данным источника, Белый дом и Пентагон не прокомментировали этот вопрос.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Трамп в разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Вашингтоне пригрозил ему замерзшей и разрушенной Украиной, если та не согласится на урегулирование конфликта с Россией.

