США и Китай восстановили военные контакты для снижения напряженности

Соединенные Штаты восстановили военные каналы связи с Китаем после встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Корее. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

Он рассказал о том, что переговоры с министром обороны Китая адмиралом Донг Цзюнем прошли в позитивной атмосфере. На фоне этого стороны договорились возобновить военные контакты, чтобы в будущем предотвратить конфликты, а также снизить возникшую между странами напряженность.

«Мы с адмиралом едины в том, что мир, стабильность, добрые отношения — это лучший путь для наших двух великих и сильных стран», — написал Пит Хегсет в социальной сети X.

Кроме того, глава Пентагона заявил, что они с Донг Цзюнем договорились провести ряд встреч. Они состоятся в ближайшее время. По мнению Хегсета, такой шаг необходим для укрепления сотрудничества между военными ведомствами КНР и США.

