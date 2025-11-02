США и Китай восстановили военные контакты для снижения напряженности

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 94 0

Это произошло после встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

США и Китай восстановили военные контакты

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Соединенные Штаты восстановили военные каналы связи с Китаем после встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Корее. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

Он рассказал о том, что переговоры с министром обороны Китая адмиралом Донг Цзюнем прошли в позитивной атмосфере. На фоне этого стороны договорились возобновить военные контакты, чтобы в будущем предотвратить конфликты, а также снизить возникшую между странами напряженность.

«Мы с адмиралом едины в том, что мир, стабильность, добрые отношения — это лучший путь для наших двух великих и сильных стран», — написал Пит Хегсет в социальной сети X.

Кроме того, глава Пентагона заявил, что они с Донг Цзюнем договорились провести ряд встреч. Они состоятся в ближайшее время. По мнению Хегсета, такой шаг необходим для укрепления сотрудничества между военными ведомствами КНР и США.

Ранее, писал 5-tv.ru, приехавший наказать Китай за российскую нефть Дональд Трамп уехал ни с чем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:00
Вреднее сигарет? Как солярий разрушает ДНК и ведет к раку кожи
9:42
Силы ПВО России уничтожили 164 дрона боевиков ВСУ за ночь
9:25
«Не останется людей»: депутат Рады о том, что ждет Украину при Зеленском
9:00
Зуд в теле — предвестник судьбы? К чему чешутся ладони, нос и ухо
8:40
США и Китай восстановили военные контакты для снижения напряженности
8:22
Пророссийские хакеры получили информацию о чиновниках офиса Зеленского

Сейчас читают

«Съедать себя изнутри»: Анна Асти о сложностях жизни с личными секретами
Гроб погрузили в катафалк: завершилась церемония прощания с Романом Поповым
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео