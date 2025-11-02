«Хочу табун»: Анна Асти мечтает о собственной конной ферме с овечками и кофе

Артистка призналась, что хочет объединить любовь к животным с делом.

Певица Анна Асти хочет себе целый табун лошадей. На церемонии вручения Национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» она рассказала 5-tv.ru, что в перерывах между концертами всерьез увлеклась конным спортом.

«Я сейчас практикую занятия, у меня есть мой тренер, который помогает выбирать лошадей, она их, собственно, и выкупает, потому что лучше разбирается. А я их выбираю по душе — красивый, приятный — это мое», — рассказала Асти.

Певица показала особую нежность, описывая своих любимцев.

«Одного из них зовут Феллино — он испанец, чистокровный, андалузская порода. А еще — Амур, тинкер, белый с рыжими пятнышками, с голубыми глазами и белоснежной гривой. У него уже есть усы — прекрасные, очень милые, смешные усы. А губешки такие… ну просто очаровашечка!» — с улыбкой сказала артистка.

Анна призналась, что подумывает о развитии идеи.

«Может, было бы круто открыть свою школу конного спорта, но я подумываю о конной ферме. Чтобы туда приезжали люди, отдыхали, пили кофе на рассвете, глядя на этих прекрасных животных. Конечно, какая ферма без овечек, без козочек. Но я пока не знаю, как это все сделать, гармонизировать, чтобы это работало правильно и приносило удовольствие», - отметила она.

По словам певицы, недавно она прочитала о спасении лошадей в Перми и захотела поддержать инициативу.

«У меня скоро концерт в Перми, надеюсь, смогу туда доехать», — отметила она.

«Много хочу, много. Хочу табун, я умираю как мне нравятся эти животные, схожу с ума от любви к ним. Недавно была вечеринка у друзей — они приехали на конюшню, я малыша поднесла к лошадям, и они его целовали губешками мягкими… красота природы, добрые, красивые, сильные», — поделилась певица.

