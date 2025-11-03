Почему не получается похудеть: найдены пять новых генов, связанных с ожирением

|
Рита Цветкова
Проблема нездорового лишнего веса постепенно обретает масштабы глобальной эпидемии. Можно ли ее победить с помощью генетики?

Ученые выявили пять новых генов, связанных с ожирением

Фото: 5-tv.ru

NatCom: ученые из США выявили пять новых генов, связанных с ожирением

Ученые из Пенсильванского университета обнаружили 13 генов, связанных с ожирением. Пять из них, по данным исследователей, прежде никогда не ассоциировались с этим заболеванием. Результаты работы специалистов были опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom). Ожидается, что их труд поможет лучше изучить проблему и найти новые способы предотвращения развития недуга.

Сегодня ожирение приравнивается к глобальной эпидемии, миллионы людей по всему миру вне зависимости от уровня жизни и национальности, страдают от лишнего веса. И дело не в стандартах красоты, а в реальном вреде здоровью. В тяжелой форме заболевание значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и прочих опасных для жизни нарушений.

Правильное питание, физическая активность и другие факторы принято считать основными способами борьбы с лишними килограммами. Образ жизни действительно оказывает большое влияние, но изыскания генетиков показали, что определенные мутации в разы увеличивают вероятность развития болезни. Поэтому зачастую зарядкой и одним яблоком на ужин проблему решить не удается.

Ученые из Пенсильванского университета с помощью базы британского биобанка (UK Biobank), содержащего данные более 450 тысяч человек, а также программы All of Us Национальных институтов здравоохранения США с 385 тысячами участников, проанализировали гены людей африканского, американского, восточноазиатского, европейского, ближневосточного и южноазиатского происхождения.

Специалисты пришли к выводу, что редкие мутации чаще всего провоцируют недуги и сосредоточили исследование на них. Так специалисты выявили 13 генов, связанных с индексом массы тела. Пять новых — YLPM1, RIF1, GIGYF1, SLC5A3 и GRM7 — втрое повышают риск тяжелого ожирения. Некоторые из них напрямую приводят к диабету и сердечной недостаточности, другие добираются до органов через лишние килограммы. Изучение вопроса на молекулярном уровне, полагают эксперты, поможет создавать более точные персонифицированные методы профилактики и лечения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пользе тыквенного супа и о том, почему людям с ожирением стоит включить его в рацион.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

