Собянин: около 2,5 километра дорог построят в районе МКАД на востоке Москвы

Борис Сатаров
Борис Сатаров 45 0

Планируется возвести новые съезды и современные пешеходные переходы.

Сколько дорог построят на востоке Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале работ по комплексному благоустройству участка Московской кольцевой автомобильной дороги и прилегающих магистралей на востоке столицы. Об этом написал в своем Telegram-канале.

«Также установим современные остановки наземного городского транспорта и сделаем тротуары. Завершить работы планируем уже в следующем году. Еще 2,5 километра дорог построим в рамках второго этапа, сейчас идет проектирование», — написал мэр Москвы.

Первый этап проекта охватит более пяти километров дорожной сети. В зоне пересечения МКАД с шоссе Энтузиастов и улицей Победы подрядчики реконструируют съезды, полосы разгона и заездные карманы. Также в планах создание прямого съезда между МКАД и улицей Сталеваров и соединение Косинской улицы с Реутовской.

Работы затронут территорию районов Новокосино, Вешняки, Ивановское и Косино-Ухтомский в Москве, а также подмосковного Реутова. Это улучшит транспортную доступность для жителей целого ряда населенных пунктов на востоке региона.

Реализация проекта позволит создать новые удобные маршруты и разгрузить существующие магистрали. После завершения первого этапа в следующем году начнется проектирование и строительство дополнительных 2.5 километров дорог в рамках второго этапа программы.

