Румыния купила у Нидерландов 18 F-16 за один евро

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 65 0

Использовать для боевых задач самолеты не будут.

Сколько стоит истребитель F-16?

Фото: Reuters/RITZAU SCANPIX

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Румыния и Нидерланды подписали контракт о передаче 18 F-16 за один евро

Румыния и Нидерланды заключили межправительственное соглашение, по которому Бухарест получит 18 истребителей F-16 Fighting Falcon за символическую цену в один евро.

«Эти самолеты, находящиеся в составе Центра подготовки пилотов для полетов на F-16 в Фетешть, станут собственностью румынского государства по цене в один евро», — сообщило Министерство обороны Румынии.

Однако, несмотря на символическую цену, румынская сторона обязуется оплатить налог на добавленную стоимость в размере 21 миллиона евро, исходя из общей стоимости истребителей и пакета логистической поддержки в 100 миллионов евро.

«Центр подготовки летчиков для полетов на истребителях F-16 превратил Румынию в европейский хаб для всех государств, которые имеют или будут иметь такие самолеты», — заявил румынский министр обороны Йонуц Моштяну.

По условиям соглашения, Румыния обязуется предоставить места в Центре подготовки пилотов для летчиков из стран НАТО и других партнеров. Истребители будут использоваться исключительно для учебных целей и не предназначены для боевых операций.

Румыния начала получать истребители F-16 от Португалии в 2016 году. На сегодняшний день страна эксплуатирует около 50 таких самолетов. Центр подготовки пилотов F-16 создали также для подготовки украинских летчиков в рамках военной помощи Киеву.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, американский многоцелевой истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, который призван заменить устаревающие F-16, на деле оказался слишком дорогим и переоцененным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:22
Из-под завалов обрушившейся башни в Риме извлекли человека
2:03
Румыния купила у Нидерландов 18 F-16 за один евро
1:43
Тренер сербского ФК «Раднички» умер после потери сознания на матче
1:22
Посла России вызвали в МИД Италии
1:01
Катар пригрозил Европе остановкой поставок СПГ
0:42
Одну из пострадавших в ДТП под Волгодонском девочек забрали на скорой

Сейчас читают

Школам нужны VR-технологии: Шойгу ознакомился с работой площадок фестиваля «Народы России и СНГ»
«Не отходил ни на шаг»: кого первым увидела Барановская после операции
Боролся до последнего вздоха: последние дни жизни актера Романа Попова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео