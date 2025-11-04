Омбудсмен предложила сократить летние каникулы до двух месяцев

Детский омбудсмен Москвы предложила сократить летние каникулы до двух месяцев

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила сократить продолжительность летних каникул до двух месяцев. Об этом она заявила 3 ноября в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Каникулы у нас самые длинные в мире — три месяца наши дети гуляют летом. Это хорошо, конечно, но у родителей нет трехмесячного отпуска», — пояснила она.

Ярославская добавила, что фактически учебный процесс заканчивается уже в апреле: после майских праздников и итоговых аттестаций школьники перестают осваивать новые темы и уходят на длительные летние каникулы. В то же время, по ее словам, родители часто сталкиваются с проблемой, чем занять детей в это время.

Она предложила сделать июнь учебным месяцем, посвятив его творческим дисциплинам — рисованию, музыке и физкультуре. Однако, как подчеркнула омбудсмен, для реализации этой идеи потребуется пересмотреть сроки проведения Единого государственного экзамена.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, с этого учебного года количество контрольных работ в школах не должно превышать 10% от всего объема времени, отводимого на изучение предмета. А объем материалов в рамках предметов с первого по девятый классы теперь сопоставляется с количеством часов и растет постепенно.

