Омбудсмен предложила сократить летние каникулы до двух месяцев

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 109 0

В России сейчас самые длинные школьные каникулы в мире.

Летние каникулы в школах сократят?

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Детский омбудсмен Москвы предложила сократить летние каникулы до двух месяцев

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила сократить продолжительность летних каникул до двух месяцев. Об этом она заявила 3 ноября в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Каникулы у нас самые длинные в мире — три месяца наши дети гуляют летом. Это хорошо, конечно, но у родителей нет трехмесячного отпуска», — пояснила она.

Ярославская добавила, что фактически учебный процесс заканчивается уже в апреле: после майских праздников и итоговых аттестаций школьники перестают осваивать новые темы и уходят на длительные летние каникулы. В то же время, по ее словам, родители часто сталкиваются с проблемой, чем занять детей в это время.

Она предложила сделать июнь учебным месяцем, посвятив его творческим дисциплинам — рисованию, музыке и физкультуре. Однако, как подчеркнула омбудсмен, для реализации этой идеи потребуется пересмотреть сроки проведения Единого государственного экзамена.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, с этого учебного года количество контрольных работ в школах не должно превышать 10% от всего объема времени, отводимого на изучение предмета. А объем материалов в рамках предметов с первого по девятый классы теперь сопоставляется с количеством часов и растет постепенно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:05
Праздничную подсветку ко Дню народного единства включили на Останкинской башне
3:44
Перу разорвало дипотношения с Мексикой из-за убежища экс-премьеру
3:23
В России введут штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону
3:01
ВСУ ударили по электроподстанции в Рыльске
2:43
Омбудсмен предложила сократить летние каникулы до двух месяцев
2:22
Из-под завалов обрушившейся башни в Риме извлекли человека

Сейчас читают

У сэра Энтони Хопкинса нашли признаки психического расстройства
Школам нужны VR-технологии: Шойгу ознакомился с работой площадок фестиваля «Народы России и СНГ»
«Не отходил ни на шаг»: кого первым увидела Барановская после операции
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео