Российские военные нанесли удары по объектам энергетики и транспорта Украины

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 60 0

Минобороны сообщило о поражении инфраструктуры, обеспечивающей работу украинского ВПК.

Как ВС РФ поразили украинские объекты

Фото: © РИА Новости/ Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские военнослужащие поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом 4 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, операция была выполнена с применением беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии. Под удары попали цех по производству артиллерийских снарядов, склад горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников — всего в 152 районах.

Средства противовоздушной обороны перехватили три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS и 204 беспилотника.

По данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 668 самолетов, 283 вертолета и 94936 беспилотных летательных аппаратов противника.

Ранее в этот день ведомство сообщило, что расчет FPV-дрона группировки войск «Север» уничтожил артиллерийское орудие формирований ВСУ в Сумской области. Цель была оперативно поражена точным попаданием.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:45
Российские военные нанесли удары по объектам энергетики и транспорта Украины
12:20
Космонавты поздравили россиян с Днем народного единства с борта МКС
12:03
«Какая невеста?» — что происходит в личной жизни певицы МакSим
11:55
Суд установил, что Долина была введена в заблуждение при продаже квартиры
11:40
Четыре дома в Нижегородской области повреждены из-за падения обломков БПЛА
11:25
Путин поздравил «Рособоронэкспорт» с 25-летием и отметил его достижения

Сейчас читают

«Поколениями брали детей за кулисы»: Валерия вступилась за родившую Тодоренко
«До мурашек»: Барановская о возвращении Аи из группы «Город 312» на сцену
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео