Российские военные нанесли удары по объектам энергетики и транспорта Украины

Российские военнослужащие поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом 4 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, операция была выполнена с применением беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии. Под удары попали цех по производству артиллерийских снарядов, склад горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников — всего в 152 районах.

Средства противовоздушной обороны перехватили три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS и 204 беспилотника.

По данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 668 самолетов, 283 вертолета и 94936 беспилотных летательных аппаратов противника.

Ранее в этот день ведомство сообщило, что расчет FPV-дрона группировки войск «Север» уничтожил артиллерийское орудие формирований ВСУ в Сумской области. Цель была оперативно поражена точным попаданием.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.