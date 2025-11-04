Путин поручил утвердить дорожную карту по добыче редкоземельных металлов

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 115 0

Президент также распорядился развивать логистику на границе с Китаем и КНДР.

Какое поручение дал Владимир Путин

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству страны разработать и утвердить до декабря план мероприятий, направленных на долгосрочное развитие добычи и производства редких и редкоземельных металлов. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«С учетом ранее данных поручений утвердить план мероприятий („дорожную карту“) по долгосрочному развитию добычи и производства редких и редкоземельных металлов», — говорится в документе.

Президент дал поручение до февраля обеспечить развитие логистических центров на границе с Китаем и КНДР. Также необходимо привести в нормативное состояние автомобильные дороги, ведущие к мостовому переходу через реку Туманная в направлении КНДР.

5 сентября Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации разработать программу развития сектора редкоземельных металлов. Президент подчеркнул, что в стране уже существует система учета запасов этих ресурсов, однако необходимо проводить регулярные проверки на всех этапах, начиная с добычи и заканчивая экспортом концентратов.

