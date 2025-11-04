Швыдкой, Солженицына, патриарх Кирилл: Путин вручил госнаграды за вклад в укрепление единства нации

Путин вручил госнаграду вдове Александра Солженицына

Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил государственные награды за вклад в укрепление единства российской нации.

«Ценность нашего единства неоспорима. Мы умеем смыкать ряды для решения общих задач перед лицом глобальных вызовов и угроз», — сказал глава государства во время своей вступительной речи.

Владимир Путин вручил награды патриарху Московский и всея Руси Кириллу, а также Наталье Солженицыной, супруге выдающегося русского писателя и общественного деятеля Александра Солженицына. Помимо этого, награду получил специальный представитель президента РФ Михаил Швыдкой. Он, как и жена Солженицына, получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в День народного единства Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Кроме того, 4 ноября глава России осмотрел экспозицию выставки «Православная Русь — к Дню народного единства». Экспозиция расположилась в зале «Манеж».

