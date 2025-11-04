«Его любила вся страна»: поэт-песенник Шаганов о смерти Юрия Николаева

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 1 713 0

Звезда «Утренней почты» оставил колоссальный телевизионный опыт для начинающего поколения.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Александр Шаганов: Юрия Николаева любил весь Советский Союз

Народный артист России Юрий Николаев был символом телевизионной индустрии Советского Союза. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал знаменитый поэт-песенник Александр Шаганов. Он назвал телеведущего человеком, который очень любил жизнь.

«В голове пока не укладывается, потому что он (Юрий Николаев — Прим. Ред.) был нашим символом телевизионной индустрии, символ эстрады. Самый любимый ведущий, самый добрый человек в России. И это не понаслышке — он был человеком, который очень любил жизнь. От его улыбки, от его тембра голоса исходил свет», — поделился поэт-песенник.

Шаганов добавил, что Юрий Александрович оставил колоссальный опыт для начинающих профессиональный путь на телевидении.

«И, конечно, огромный опыт, который он оставил для начинающих телевизионных сотрудников — это большой пример. Его любила вся страна, весь Советский Союз», — рассказал Шаганов.

Как ранее писал 5-tv.ru, телеведущий Юрий Николаев умер 4 ноября в возрасте 76 лет. Телеведущая Татьяна Веденеева назвала его профессионалом и хорошим коллегой. Народный артист России, саксофонист Игорь Бутман высказался о Николаеве как о самом светлом человеке российского телевидения, а певица Зара назвала ведущего «Утренней почты» горячо любим коллегами.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:16
Водоросли будете? Школьникам Тюмени предлагают более полезную альтернативу чипсам
23:55
Скидки для пенсионеров начали действовать на рыбных рынках «Москва — на волне»
23:37
«Его любила вся страна»: поэт-песенник Шаганов о смерти Юрия Николаева
23:13
На Кремлевской площади Вологды состоялось открытие памятника Ивану Грозному
22:53
«Наш любимый»: певица Зара о смерти Юрия Николаева
22:28
«Был самым светлым человеком»: саксофонист Игорь Бутман о Юрии Николаеве

Сейчас читают

Умер народный артист России Юрий Николаев
«Он верил, что сможет»: как Роман Попов провел последние недели жизни
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Звезда на все времена: Чем запомнился Юрий Николаев

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео