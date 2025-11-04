«Его любила вся страна»: поэт-песенник Шаганов о смерти Юрия Николаева

Александр Шаганов: Юрия Николаева любил весь Советский Союз

Народный артист России Юрий Николаев был символом телевизионной индустрии Советского Союза. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал знаменитый поэт-песенник Александр Шаганов. Он назвал телеведущего человеком, который очень любил жизнь.

«В голове пока не укладывается, потому что он (Юрий Николаев — Прим. Ред.) был нашим символом телевизионной индустрии, символ эстрады. Самый любимый ведущий, самый добрый человек в России. И это не понаслышке — он был человеком, который очень любил жизнь. От его улыбки, от его тембра голоса исходил свет», — поделился поэт-песенник.

Шаганов добавил, что Юрий Александрович оставил колоссальный опыт для начинающих профессиональный путь на телевидении.

«И, конечно, огромный опыт, который он оставил для начинающих телевизионных сотрудников — это большой пример. Его любила вся страна, весь Советский Союз», — рассказал Шаганов.

Как ранее писал 5-tv.ru, телеведущий Юрий Николаев умер 4 ноября в возрасте 76 лет. Телеведущая Татьяна Веденеева назвала его профессионалом и хорошим коллегой. Народный артист России, саксофонист Игорь Бутман высказался о Николаеве как о самом светлом человеке российского телевидения, а певица Зара назвала ведущего «Утренней почты» горячо любим коллегами.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX