«Наш любимый»: певица Зара о смерти Юрия Николаева

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Артистка всегда была на связи с телеведущим и его женой.

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Певица Зара назвала умершего Юрия Николаева любимым

Народный артист РФ Юрий Николаев был всегда горячо любим коллегами. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала заслуженная артистка России певица Зара (настоящее имя — Зарифа Мгоян. — Прим. ред.). Она добавила, что всегда была на связи с телеведущим, как и с его женой.

«Совсем недавно виделись на программе <…>. А так всегда мы были с ним на связи, с его прекрасной супругой Элеонорочкой. Он меня успокаивал, говорил, что со здоровьем все хорошо, все под контролем. Честно говоря, мы не ждали, мы надеялись. Очень горько, больно», — поделилась артистка.

Зара с теплотой рассказала, что она и коллеги Юрия Николаева очень любят его. Певица не смогла продолжить разговор из-за внутренней боли о смерти дорогого артиста.

«Пусть ему сейчас будет легко. Мы его любим, наш любимый — это Юра, Юрий Александрович. Тяжело говорить…» — поделилась Зара.

Как ранее писал 5-tv.ru, о смерти народного артиста РФ Юрия Николаева сообщил народный артист России Николай Цискаридзе в своем блоге. Актриса кино и телеведущая Татьяна Веденеева назвала Николаева хорошим коллегой, а народный артист РФ, саксофонист Игорь Бутман назвал его самым светлым человеком российского телевидения.

