Трамп распорядился нанести удар по Ирану, находясь в Анкаре
Американский лидер провел в столице Турции совещание с главой Пентагона.
Фото: www.globallookpress.com/Shawn Thew - Pool via CNP
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Президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по Ирану, находясь в Анкаре для участия в саммите НАТО. Об этом сообщил в социальной сети X журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на источники в американской администрации.
По его данным, американский лидер одобрил план военной операции и отдал соответствующий приказ сразу после прибытия в Турцию 7 июля.
Как отмечается, Трамп провел в турецкой столице совещание с госсекретарем США Марко Рубио, главой Пентагона Питом Хегсетом, главой Министерства финансов США Скоттом Бессентом и председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Дэном Кейном.
Как ранее писал 5-tv.ru, Вооруженные силы США в ночь на 8 июля осуществили серию мощных ударов по объектам Ирана, что стало ответом на атаку со стороны Корпуса стражей исламской революции на три коммерческие судна в Ормузском проливе. Американские военные уточнили, что поразили более 80 целей высокоточными боеприпасами.
По данным государственной телерадиокомпании IRIB, взрывы были слышны в городе Сирик и на острове Кешм. В Белом доме заявили, что наказание будет несоразмерно действиям Тегерана.
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