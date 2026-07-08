Трамп распорядился нанести удар по Ирану, находясь в Анкаре

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 117 0

Американский лидер провел в столице Турции совещание с главой Пентагона.

США наносят удары по Ирану — когда закончится война

Фото: www.globallookpress.com/Shawn Thew - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране

Президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по Ирану, находясь в Анкаре для участия в саммите НАТО. Об этом сообщил в социальной сети X журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на источники в американской администрации.

По его данным, американский лидер одобрил план военной операции и отдал соответствующий приказ сразу после прибытия в Турцию 7 июля.

Как отмечается, Трамп провел в турецкой столице совещание с госсекретарем США Марко Рубио, главой Пентагона Питом Хегсетом, главой Министерства финансов США Скоттом Бессентом и председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Дэном Кейном.

Как ранее писал 5-tv.ru, Вооруженные силы США в ночь на 8 июля осуществили серию мощных ударов по объектам Ирана, что стало ответом на атаку со стороны Корпуса стражей исламской революции на три коммерческие судна в Ормузском проливе. Американские военные уточнили, что поразили более 80 целей высокоточными боеприпасами.

По данным государственной телерадиокомпании IRIB, взрывы были слышны в городе Сирик и на острове Кешм. В Белом доме заявили, что наказание будет несоразмерно действиям Тегерана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Война в Иране
9 июл
«США пожалеют»: Иран анонсировал массированную атаку на американские базы
9 июл
«Это возмездие»: Трамп пригрозил Ирану новыми атаками
9 июл
АЭС в иранском Бушере осталась целой после массированных ударов со стороны США
8 июл
США наносят удары по территории Ирана
8 июл
Новый виток эскалации: США нанесли очередные удары по Ирану на фоне прощания с Али Хаменеи
8 июл
Трамп: нельзя позволить сумасшедшим обладать ядерным оружием
8 июл
Трамп намекнул на «исчезновение» нового руководства Ирана и покушение на свою жизнь
8 июл
Трамп допустил захват иранского острова Харк
8 июл
ВС Ирана пообещали решительный ответ на удары США
8 июл
Иран обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании
+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
76.40
0.27 87.35
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:51
«Я не сошел с ума — разве что от народной любви»: SHAMAN ответил на нападки хейтеров
4:29
Угроза экологии: жители Северной Осетии бьют тревогу из-за свадьбы Галич
4:05
Мода на «нытинг» захватила Россию — что это такое
3:41
Дух русофобии: как прошел саммит НАТО в Анкаре
3:05
«Очень высокий»: Путин оценил запас прочности энергосистемы РФ
2:55
Гособвинение просит суд возобновить процесс по делу онкобольной Лерчек

Сейчас читают

Самые опасные растения в лесу и на даче: как не нарваться на ядовитый цветок.
Предсказание сбывается: «Германия распадается на куски»
«Отличная инвестиция»: как яйца помогут защитить мозг от болезни Альцгеймер
Испытание длиной в пять месяцев: как ретроградный Нептун повлияет на все знаки зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео