Московские ярмарки консультируют участников СВО, решивших стать фермерами

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Предлагаются федеральные образовательные программы и практическая помощь.

Московские ярмарки помогают участникам СВО стать фермерами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Московские ярмарки активно поддерживают участников специальной военной операции (СВО), желающих попробовать себя в роли фермеров. Об этом пишет официальный портал правительства Москвы.

Специалисты ГБУ «Московские ярмарки» предлагают всестороннюю консультационную помощь тем, кто решился на этот шаг. Они готовы объяснить, как участвовать в ярмарках выходного дня, а также расскажут о необходимых документах и требованиях к реализуемой продукции.

В дополнение к практической помощи, в России действуют специальные федеральные образовательные программы, направленные на развитие сельского хозяйства. Участники СВО и их семьи зачисляются на них в приоритетном порядке.

Одним из ярких примеров является проект «Школа фермера», который стал результатом сотрудничества Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Россельхозбанка.

Здесь студенты проходят интенсивный курс теоретического обучения в ведущих аграрных вузах страны и практику на реальных предприятиях. Итогом их обучения становится разработанный бизнес-план, который поможет успешно стартовать в агробизнесе.

