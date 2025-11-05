Путин назначил замглавы ФАС Виталия Королева врио губернатора Тверской области

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 27 0

Глава государства отметил важность региона и подчеркнул, что ему требуется дополнительное внимание.

Кто станет главой Тверской области

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин назначил заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области. Об этом сообщили 5 ноября в пресс-службе Кремля.

На личной встрече президент выразил Королеву свои наилучшие пожелания на новом месте работы, подчеркнув его профессионализм.

«Вы являетесь заместителем одного из крупнейших наших федеральных ведомств — Антимонопольной службы. И у вас все получается. Но я хотел бы предложить вам попробовать свои силы на региональном поприще и возглавить Тверскую область», — сказал президент России.

29 сентября Владимир Путин издал указ о досрочном прекращении губернаторских полномочий Игоря Рудени, который ранее занимал пост губернатора Тверской области. Теперь Руденя назначен полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе.

Виталию Королеву 45 лет. Он родился в Красноярске, работал в компаниях «Красноярскнефтепродукт» и «Красноярскэнерго», а с 2005 года занимал различные должности в Федеральной антимонопольной службе. С 2015 года Королев занимал пост заместителя руководителя ведомства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:27
Мужчина создавал видео для взрослых с обезьянами и получил срок
9:18
В Малайзии нашли обнаженное тело женщины со связанными руками
9:15
Путин назначил замглавы ФАС Виталия Королева врио губернатора Тверской области
9:10
Боль, голодание и семейные обиды: Волочкова рассказала о личных испытаниях
8:55
«Буду пугать животом»: Аврора Киба намекнула на беременность от Лепса
8:40
Сколько вешать? Когда ценники в магазинах станут понятнее

Сейчас читают

«Больше ее никто не видел»: тайна пропажи российской туристки в Турции
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Звезда на все времена: Чем запомнился Юрий Николаев

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео