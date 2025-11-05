Пока Зеленский ради красивой картинки в западных СМИ разыгрывает спектакли с награждением нацформирований, насильственно мобилизованные украинцы готовы на все, чтобы бежать с передовой.

Стремительное продвижение наших штурмовиков обеспечивают военные разведчики. Сегодня у них профессиональный праздник. Бойцов этих подразделений называют «глазами и ушами» вооруженных сил. Они на несколько шагов вперед знают все о замысле противника. С краснолиманского направления спецоперации передает корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Краснолиманский фронт. Российские штурмовики зачищают выкошенные лесопосадки, где до сих пор пытаются укрыться боевики ВСУ.

Выкуривают противника как гранатами, так и противотанковыми минами, которые способны разворотить весь опорный пункт.

Группировка противника окружена и рассеяна, боевики в отчаянии бегут, торопятся и ошибаются, обнаруживая себя и технику. В это время за ними внимательно наблюдают наши подразделения.

«Были вскрыты пункты управления БПЛА противника. То есть обнаружил, как пилот противника сажает „птицу“, куда ее забирает. После чего дал координаты, и эту точку уничтожили», — рассказал командир отделения с позывным «Арта».

Одно из самых эффективных подразделений на этом участке фронта — 25-й разведывательный батальон. Бойцы выполняют задачи особой важности: вскрывают вражеские фронтовые дороги, пути снабжения, укрепрайоны, замаскированные командные пункты ВСУ.

Время вечер, солнце ушло. Тем не менее расчеты наших разведывательных беспилотников готовятся к работе.

Чтобы вырваться из окружения, противник старается перемещаться в основном по ночам, малыми группами, порой даже по одному. Но все это — дорога в один конец. В тепловизор видны любые перемещения врага, которые отслеживают бойцы глубинной разведки.

«Противник предпочитает не вступать в бой с нашими бойцами. Уходить куда-нибудь подальше, избегать прямого контакта, прямого боя. Больше старается работать такими техническими средствами, как БПЛА», — рассказал заместитель командира роты глубинной разведки с позывным «Щерс».

Работа ведется глубоко в тылу противника. Порой в считанных метрах от него разведчики не только наблюдают, часто сами идут в бой, срывают ротацию и устраивают засады.

Так выглядит подготовка группы разведчиков к очередному боевому заданию. Все доводят до автоматизма. Бойцы штурмуют условные позиции врага по несколько часов, с утра и до вечера. Вот условного противника отсекает наш пулеметчик. Тут же из укрытия работает снайпер.

«Кольт» — опытный снайпер. Обучает даже бывалых коллег по стрелковому цеху и сам регулярно выходит на боевое задание. Лучше многих знает, кого Киев отправляет на верную смерть.

«По большей части бойцы не подготовленные, их только закинули. Они не успевают окопаться, они предпочитают либо сдаться в плен, либо очень быстро убежать», — рассказал снайпер с позывным «Кольт».

Продвигаясь вперед, разведка наступает противнику на пятки, ведя за собой пехоту и основные силы группировки войск «Запад». Оборона ВСУ на всем краснолиманском направлении разваливается на глазах.

