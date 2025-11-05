Мерц — похититель Рождества: в ФРГ отменяют праздничные ярмарки

|
Диана Кулманакова
Граждане выражают обеспокоенность из-за того, что их лишают традиций.

Почему в Германии отменяют праздничные ярмарки

Фото: www.globallookpress.com/Henning Angerer via www.imago-im

Bild: в ФРГ отменяют праздничные ярмарки из-за экономических трудностей

Некоторые немецкие города вынуждены отменять свои рождественские ярмарки из-за роста расходов и недостаточного финансирования. Об этом сообщает газета Bild.

Для многих жителей эти ярмарки — не просто развлечения, а настоящая традиция, однако в условиях экономической нестабильности организаторы вынуждены принимать непростые решения.

В Оверате (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) ярмарка у церкви Святой Вальбурги, которая ежегодно собирала сотни посетителей, не состоится. Ассоциация маркетинга города, ответственная за организацию мероприятия, столкнулась с резким ростом расходов на меры безопасности из-за высокой террористической угрозы. За полтора года на охрану и установку заграждений было потрачено около 17,5 тысяч евро (около 1,6 миллиона рублей). При этом администрация города отказалась покрывать данные расходы, а без утвержденной концепции безопасности мероприятие не может работать.

В Керпене организаторы нашли выход частично обойти бюрократические и финансовые сложности. Ярмарку переименовали в «Рынок наслаждений перед Рождеством», что позволяет сократить площадь мероприятия и количество персонала для охраны. Представители объединения AGK, которое отвечает за организацию, отметили, что новое название также дает возможность избежать строгих требований, предъявляемых к традиционным рождественским ярмаркам.

Подобные меры затрагивают и другие населенные пункты. Так, в гамбургском районе Ральштедт ярмарку отменили из-за сокращения выручки и недостатка посетителей, что делает проведение мероприятия экономически нецелесообразным.

Экономисты и городские эксперты объясняют эти решения общим экономическим давлением на муниципалитеты. По их мнению, повышение расходов на охрану, страхование и организацию инфраструктуры стало особенно болезненным после пандемии и инфляционного давления на бюджеты городов.

Жители выражают обеспокоенность: рождественские ярмарки для многих семей — это возможность не только приобщиться к культуре и традициям, но и провести время вместе, а их отмена может сказаться на социальной жизни городов.

