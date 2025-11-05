Мать уснула в ванной мотеля с трехмесячным ребенком и утопила его

Диана Кулманакова
Трагедия произошла в первый день года.

Мать уснула в ванной мотеля с ребенком и утопила его в США

Фото: www.globallookpress.com/Ingo Kuzia

Жительница американского штата Кентукки признала себя виновной в непредумышленном убийстве своего трехмесячного ребенка, который утонул в ванне. Об этом сообщает People, ссылаясь на судебные протоколы.

Трагический инцидент произошел в мотеле в первый день 2025 года. По данным правоохранителей, в тот день женщина находилась под воздействием наркотических веществ. Она приняла ванну вместе с младенцем и, как выяснилось, заснула, когда ребенок находился в воде.

Когда женщина проснулась через несколько часов, младенец уже умер. Представители властей уточнили, что к моменту ее пробуждения ребенок находился полностью погруженным в воду.

Адвокат матери сообщил, что его клиентка завершает программу лечения наркозависимости, и попросил суд о возможности домашнего ареста до вынесения приговора, который назначен на декабрь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в штате Монтана 28-летняя женщина обвинена в умышленном убийстве своего двухлетнего сына. Тело ребенка было найдено разложившимся и спрятанным среди мусора и белья. По данным следствия, мальчик с особыми потребностями умер из-за длительного отсутствия ухода и воды, а мать несколько недель жила рядом с телом, убеждая себя, что ребенок все еще жив.

