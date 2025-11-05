Россия и Шри-Ланка провели первые совместные военные учения

Сергей Добровинский
Бойцы отработали применение различного вооружения и обменялись опытом.

В Шри-Ланке проходят первые российско-ланкийские военные учения «Тропа росомахи-2025». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Совместная подготовка военнослужащих Восточного военного округа России и армии республики проходит на территории центра подготовки Сухопутных войск. Со стороны России учениями командует генерал-майор Андрей Козлов, со стороны Шри-Ланки — генерал-майор Приянта Ниваратне, сообщили в российском оборонном ведомстве.

Бойцы выполняли задачи стрелковой подготовки, разведки, использования средств маскировки и различной беспилотной техники — БПЛА и гусеничных платформ разминирования. Российские военные продемонстрировали применение стрелкового оружия — автоматов и пулеметов, а также боевую работу с легкой войсковой техники.

Ранее 5-tv.ru писал, что НАТО активно отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области и усиливает силы в Балтийском регионе.

