Россия и Шри-Ланка провели первые совместные военные учения

В Шри-Ланке проходят первые российско-ланкийские военные учения «Тропа росомахи-2025». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Совместная подготовка военнослужащих Восточного военного округа России и армии республики проходит на территории центра подготовки Сухопутных войск. Со стороны России учениями командует генерал-майор Андрей Козлов, со стороны Шри-Ланки — генерал-майор Приянта Ниваратне, сообщили в российском оборонном ведомстве.

Бойцы выполняли задачи стрелковой подготовки, разведки, использования средств маскировки и различной беспилотной техники — БПЛА и гусеничных платформ разминирования. Российские военные продемонстрировали применение стрелкового оружия — автоматов и пулеметов, а также боевую работу с легкой войсковой техники.

