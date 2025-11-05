Опасные лучи: как кварцевые лампы в кинотеатрах могут повредить зрителям

Элина Битюцкая
Последствия зависят от мощности излучения.

Могут ли кварцевые лампы нанести вред зрению

Офтальмолог Шилова: излучение бактерицидных ламп повреждает ткани глаза

Кварцевые лампы, включенные во время показа в кинотеатрах, могут нанести серьезный вред зрению. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-офтальмолог, профессор Татьяна Шилова.

«УФ-С-излучение мгновенно повреждает роговицу и конъюнктиву», — утверждает специалист.

При этом, белый экран в кинозале лишь усиливает воздействие, отражая опасные лучи и увеличивая дозу облучения с каждой минутой.

Ранее в Хакасии пострадали 33 человека, включая 20 детей — они получили ожоги глаз после сеанса в кинотеатре «Наутилус». Пострадавшие были диагностированы с «фотоофтальмией», что представляет собой острый ультрафиолетовый кератоконъюнктивит — по сути, солнечный ожог роговицы.

В большинстве случаев симптомы проходят в течение нескольких дней при правильном лечении. Однако, как отметила Шилова, если бы мощность ламп была выше, а зрители находились под воздействием дольше, последствия могли бы быть гораздо серьезнее.

«При более высокой мощности и длительности облучения повреждения были бы глубже — вплоть до язвы роговицы», — добавила она.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что отказ от еды не влияет на мыслительный процесс.

