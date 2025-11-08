«Пытались открыть дверь»: брат пострадавшего сотрудника о взрыве газа под Тулой

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 81 0

Утечка была зафиксирована на первом этаже.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Александрова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Родственник раненного мужчины от взрыва газа под Тулой указал на причину ЧС

Взрыв бытового газа в доме в Тульской области, где произошло частичное обрушение, мог случиться по причине курения одного из жильцов. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал брат пострадавшего сотрудника газовой службы Владислава Юшкина Александр.

По словам мужчины, его брат приехал вместе с напарником по вызову местных жителей из-за сильного запаха газа. Утечка была зафиксирована на первом этаже.

Помимо этого, собеседник отметил, что после прибытия сотрудники попробовали открыть дверь, а после всеми силами пытались обратить внимание жильца, у которого могла быть утечка. Однако реакция последовала обратная.

«Они приехали, пытались открыть дверь. Долбились к этому, кто там проживает, вместе с соседями. Но не открывали. Начали к нему камни кидать, чтобы внимание привлечь. В итоге кто-то в окне показался, закрыл окно и, со слов супруги Владислава, пытался закурить. Видимо, что-то чиркнул. В этот момент взрыв произошел», — пояснил Александр.

При этом мужчина добавил, что в результате происшествия на его брата упал обломок жилого дома, а его напарник получил небольшие ожоги.

До этого в Тульской области от взрыва бытового газа частично обрушился дом. После инцидента губернатор региона Дмитрий Миляев рассказал о четырех пострадавших. По данным источника 5-tv.ru, в числе травмированных оказался и сотрудник газовой службы.

Ранее, писал 5-tv.ru, количество пострадавших при обрушении дома под Тулой возросло до четырех.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:46
Сильный скачок: на сколько выросла цена автомобилей в РФ из-за утильсбора
23:24
Критическое разрушение: стоматолог указал на важность подготовки зубов к зиме
23:01
Опасные колеса: в США отзовут около 400 тысяч машин из-за проблем с дисками
22:32
Минобороны Бельгии разослало почти 150 тысяч писем гражданам страны с призывом идти в армию
22:12
Власти афганской провинции обязали женщин носить бурку для посещения госучреждений
21:38
Кто слева сидел, тем было хуже: пострадавший в ДТП в Таиланде рассказал об инциденте

Сейчас читают

Греки повернули российский газ на Украину
«Я у него учился» — Владимир Березин высказался о Юрии Николаеве
«Долго и серьезно болел»: Елена Малышева про жизненный путь Юрия Николаева
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году