«Пытались открыть дверь»: брат пострадавшего сотрудника о взрыве газа под Тулой

Родственник раненного мужчины от взрыва газа под Тулой указал на причину ЧС

Взрыв бытового газа в доме в Тульской области, где произошло частичное обрушение, мог случиться по причине курения одного из жильцов. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал брат пострадавшего сотрудника газовой службы Владислава Юшкина Александр.

По словам мужчины, его брат приехал вместе с напарником по вызову местных жителей из-за сильного запаха газа. Утечка была зафиксирована на первом этаже.

Помимо этого, собеседник отметил, что после прибытия сотрудники попробовали открыть дверь, а после всеми силами пытались обратить внимание жильца, у которого могла быть утечка. Однако реакция последовала обратная.

«Они приехали, пытались открыть дверь. Долбились к этому, кто там проживает, вместе с соседями. Но не открывали. Начали к нему камни кидать, чтобы внимание привлечь. В итоге кто-то в окне показался, закрыл окно и, со слов супруги Владислава, пытался закурить. Видимо, что-то чиркнул. В этот момент взрыв произошел», — пояснил Александр.

При этом мужчина добавил, что в результате происшествия на его брата упал обломок жилого дома, а его напарник получил небольшие ожоги.

До этого в Тульской области от взрыва бытового газа частично обрушился дом. После инцидента губернатор региона Дмитрий Миляев рассказал о четырех пострадавших. По данным источника 5-tv.ru, в числе травмированных оказался и сотрудник газовой службы.

