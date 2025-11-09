Поздний успех, 4 брака и болезнь: жизнь и карьера Владимира Симонова

В 68 лет скончался народный артист России Владимир Симонов

Народный артист России Владимир Симонов скончался на 69-м году жизни. Еще в прошлом году пресса сообщала об ухудшении состояния здоровья актера и его обращениях к врачу, хотя точная причина беспокойств не называлась. По слухам, у него были серьезные проблемы с сердцем и гипертоническая болезнь.

Что бы ни происходило за кулисами, зритель всегда получал свой спектакль, несмотря на недуги, Симонов продолжал работать в родном театре Вахтангова, которому отдал всю жизнь. О его смерти сообщили коллеги.

«Ушел из жизни народный артист России Владимир Александрович Симонов. Ему было 68 лет. Артист божьей милостью, один из столпов театра Вахтангова. Ярчайший представитель вахтанговской школы. Большой мастер — неповторимый и непревзойденный! Большой красивый человек. Человек театра. Человек — театр!.. Сегодня он ушел в вечность, оставив незабываемый след в истории театра Вахтангова. Мы глубоко скорбим и склоняем головы», — сказано в заявлении на сайте театра.

Ранние годы и начало карьеры Владимира Симонова

Симонов родился в Куйбышевской области (Ныне Самарская. — Прим. ред.), в городе Октябрьске, 7 июня 1957 года. Папа будущего артиста был машинистом поезда, а мама секретарем горкома. И хоть профессии родители не были творческими, талант и тонкая натура в ребенке проявились тут же и уже не видели препятствий. В школе Владимир доводил учителей до слез, читая стихи, и смешил пародиями и розыгрышами, тогда он мечтал стать клоуном.

В детстве Владимир Симонов собирался стать клоуном. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Родители много работали, поэтому в течение нескольких лет мальчик жил с бабушкой, о которой в своих интервью говорил с большой нежностью. Когда учился в девятом классе, мать отвезла его на каникулы в Ленинград и сводила на спектакль в Большой драматический театр (БДТ) имени Товстоногова, и Симонов все решил — будет актером. Поступить в столичное Щукинское училище после школы с первого раза не получилось, следующие два года он учился на отделении режиссуры в Куйбышевском институте культуры, а затем вернулся, на этот раз успешно, в Щуку. На одном курсе с ним учились Сергей Маковецкий и Александр Рыщенков. Все вместе они, получив дипломы в 1980 году, были приняты в театр Вахтангова

Поздний успех Владимиру Симонову предсказала цыганка

Как рассказывал Симонов в беседе с изданием «Интервью», в 20 с небольшим в городе Ставрополе к нему подошла цыганка и попросила денег. Что удивило актера, она сразу угадала его профессию, а потом дала совет — нечего, мол, сейчас лезть вон из кожи, лучшие роли и слава придут только после 45 лет. Широкая публика узнала его зрелым, так и случилось. Но ощущение, что все еще впереди, не оставляло артиста и после обретения популярности.

Впервые он попал в кино через год после выпуска из вуза — это был мини-сериал «Сибириада», а следом фильм «Сашка» и одна из главных ролей. В его фильмографии более 150 работ, в числе самых известных «Одиноким предоставляется общежитие», «Тевье-молочник», «Криминальный талант», «Как живете, караси?», «Свадьба», «Граница. Таежный роман», «Московские окна», «Раскаленная суббота», «Жизнь забавами полна», «Ключ от спальни», «Дети Арбата», «Дело о Мертвых душах», «Андерсен: Жизнь без любви», «Одна любовь на миллион», «Ржевский против Наполеона», «Жизнь и судьба», «Куприн», «Третья мировая», «Перевал Дятлова», «Самара», «Я буду жить», «Дама пик», «Пальма» и другие. В 2025 году он продолжал сниматься, работал над несколькими проектами.

Сердца зрителей Владимир Симонов покорял на живой сцене театра

Театр Вахтангова стал для Владимира Симонова вторым домом. Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Сразу после выпуска актер служил в театре Вахтангова, играл в постановках «Кот в сапогах», «Антоний и Клеопатра», «Мистерия-буфф», «Лето в Ноане» и других. Спустя три года попал в труппу Московского художественного академического театра имени Горького — «Чайка», «Тартюф». После разделения коллектива остался работать под руководством Олега Ефремова в Московском художественном театре (МХАТ) имени Чехова до 1989 года. Затем артист снова оказался на сцене с родными вахтанговцами и оставался с ними до последних дней.

Симонов также сотрудничал с театром имени Станиславского, Театром Наций, Театром Et Cetera — играл Войницкого в «Дяде Ване», Кувалдина в «Руководстве для желающих жениться», Сганареля в «Лекаре поневоле», Санчо Панса в «Дон Кихоте», несколько ролей в дуэте с легендарным Александром Калягиным в чеховском спектакле «Лица» и Бориса Годунова в одноименном спектакле.

Как говорил Владимир Симонов, театр — это ребенок в семье

Этот ребенок не может наравне со взрослыми пополнять бюджет. Он даже, скорее, его разоряет, но жить без него и не совершать подвигов ради него нельзя. Поэтому несмотря на признание именитых кинорежиссеров — Михаила Швейцера, Анатолия Эфроса, Петра Фоменко, Ивана Дыховичного, Эльдара Рязанова — сцена оставалась важнейшей частью его творческой судьбы.

Владимир Симонов считал, что нет плохих ролей и пробовал себя в разных амплуа. Фото: © РИА Новости/Анвар Галеев/ТАСС

«Актер может играть все: от клопа до лунохода, от раковины до розетки. Он может сыграть даже обои. Понятно, что мы иногда должны работать, чтобы жить и есть, но сейчас я могу выбирать. И даже лучше, может быть, небольшая роль, но в качественном варианте. А не на 200 серий сразу продать душу киношному дьяволу. Хотя тогда не было бы вопросов о том, почему меня не знают… Но не хочется. Есть какая-то актерская совесть», — признавался он в интервью New Style.

За свои достижения Симонов награжден Орденом Дружбы, Орденом Почета, премией мэра Москвы в области литературы и искусства, тремя «Чайками», дважды премией «МК», премиями «Хрустальная Турандот», «Фигаро» имени Андрея Миронова. Симонов также выпустил книгу воспоминаний «Игра во все» в 2018 году.

Личная жизнь Владимира Симонова — четыре брака и долгожданное счастье

Первая большая любовь, приведшая к браку, была творчески сложной. Избранницей стала коллега Ольга Симонова — дочь знаменитого режиссера Евгения Симонова, народного артиста СССР, внучка Рубена Симонова, главного режиссера Театра имени Вахтангова (1939—1968) создателя театра-студии, ставшей со временем Ленкомом, народного артиста СССР. Девушка из великой, без преувеличения, семьи, родила Симонову дочь Асю, но именно ее происхождение стало причиной разлада в отношениях. Ходили слухи, что роли актеру достаются благодаря родственникам жены, и это страшно било по его самолюбию. Он ушел. Экс-супруга и дочь живут в США.

Вторая жена Симонова — тоже коллега. Екатерина Беликова, на 11 лет моложе. Этот брак прожил десять лет, в нем на свет появился сын Василий. Их отношения разрушила новая любовь Владимира Александровича. Ему тогда было 44 года, и он без памяти влюбился в юную студентку ГИТИСа Надежда. Долго не раздумывал — снова собрал чемоданы и повел пассию под венец.

Страсть оказалась недолгой, но в ней успел родиться еще один мальчик, его назвали Владимиром. Вскоре молодая красавица укатила в Индию, оставив сына отцу. Беликова тоже перебралась за границу, их сын Василий повзрослел и стал играть на одной сцене с папой в театре Вахтангова.

Владимир Симонов с четвертой женой Яной Соболевской Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Итог или новое начало

Буря в сердце Владимира Симонова утихла, жизнь как-то наладилась, а потом грянуло новое чувство. В 60 лет на съемках фильма «Под прицелом любви» он повстречал актрису Яну Соболевскую, на 23 года моложе. Играл ее папу, к слову. Знакомство состоялось в 2012-м, а свадьба только в 2019 году. У пары уже была общая дочь К этому времени у них подрастала общая дочь. Только после рождения девочки пара перестала скрываться от журналистов и стала свободно появляться на публике.

Несмотря на романтические перипетии все дети Симонова согреты его вниманием, а еще знакомы между собой и общаются. По словам самого актера, проблемы в отношениях с женщинами у него появлялись из-за перемен. Он всегда хотел, чтобы избранница оставалась прежней — как при знакомстве. А еще не терпел превосходства женщины над мужчиной, так как считал это «по природе неправильным». Но в последние годы жалел только, что его родители не увидели внуков. Отец артиста погиб при странных обстоятельствах. Мама обещала однажды рассказать, но не успела. Ее убили при попытке ограбления.

Жизнь Владимира Симонова, которая всегда только начиналась, тоже оборвалась. Но с ним уже было спокойствие за детей, ведь они выросли хорошими людьми, и одна маленькая девочка, плод поздней любви, у которой тоже все только начинается.

