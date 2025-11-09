Собянин: новый образовательный комплекс построят в районе Раменки

В Раменках появится крупный образовательный комплекс. Он станет частью комфортной и сбалансированной городской среды района. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

«С 2011 года построили 36 зданий и сооружений общественного назначения, включая детские сады и школы, медицинские центры и спортивные объекты. В ближайшие годы планируем возвести еще несколько зданий для образовательных организаций, в том числе крупный комплекс для 2050 ребят на улице Лобачевского», — написал мэр Москвы.

В новом учебном корпусе разместятся школа и детский сад.

Для учеников в здании оборудуют универсальные и специализированные кабинеты, ИТ-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы, четыре универсальных спортивных зала и медиатеку. Кроме того, появится два многофункциональных пространства со сценой, которые можно использовать как лекторий.

Блок детского сада рассчитан на 14 групп. В нем будут музыкальный и физкультурный залы.

