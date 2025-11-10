Belga: Три дрона были замечены над атомной электростанцией в Бельгии

Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были замечены 10 ноября над бельгийской атомной электростанцией Doel (Дул) — одной из двух в стране. Об этом сообщают журналисты агентства Belga со ссылкой на пресс-службу оператора АЭС Engie. Отмечается, что дроны не повлияли на работу инфраструктуры.

«Оператор Engie сообщил, что в воскресенье вечером над атомной электростанцией Doel были замечены три беспилотника», — сказано в материале.

По словам представителя компании Engie, несмотря на то, что работа электростанции продолжается в прежнем режиме, «соответствующие службы» следят за развитием ситуации.

В октябре российское посольство заявило телеканалу VRT о готовности к профессиональному разговору без разжигания страстей, чтобы прекратить спекуляции относительно дронов в Бельгии. Дипломаты подчеркивали, что Москва не имеет к этому никакого отношения.

Тем не менее бельгийский министр обороны Тео Франкен назвал именно Россию главной подозреваемой в организации полетов дронов над военными базами и аэропортами страны. При этом никаких подтверждений его версии не было приведено. С 10 октября со стороны Бельгии постоянно звучат заявления о неопознанных беспилотниках над объектами инфраструктуры.

Международный аэропорт Брюсселя дважды приостанавливал работу, но ни один дрон не был сбит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бельгия намерена активировать IV статью НАТО из-за инцидентов с БПЛА. Она предусматривает проведение консультаций по вопросам безопасности с другими странами альянса.

