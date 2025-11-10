Нарушитель со стажем: что известно о погибшем в результате ДТП криптобизнесмене Долгих

Стали известны детали громкой аварии в Москве, где погиб скандальный криптобизнесмен и предприниматель Алексей Долгих. Его люксовый Lamborghini Urus влетел в отбойник на шоссе и загорелся. Из четырех человек, что были в машине, выжили только двое. Причем и сам автомобиль, и его владелец ранее уже попадали в криминальные сводки. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков все расскажет.

Полыхает перевернутый спорткар за 35 миллионов рублей. Lamborghini Urus сгорела дотла. Двое погибли на месте. Среди них владелец машины, он и был за рулем, — криптомиллионер Алексей Долгих. Еще двое пассажиров пострадали, сейчас они в больнице.

По словам очевидцев, скорость иномарки была явно выше 100 километров в час. Ограничение скорости на этом участке дороги — 50 километров в час, но водитель спорткара явно ехал с превышением. Не вписался в поворот. Это понятно по повреждениям отбойника, в который влетела машина. Затем она взмыла в воздух, снесла все защитные конструкции, стекла посыпались вниз, а сама иномарка приземлилась в десяти метрах и загорелась.

Защитные конструкции не позволили спорткару улететь вниз с эстакады, но удар об отбойник был такой силы что вниз посыпались детали.

Погибший Алексей Долгих владел компанией по оказанию посреднических услуг в сделках с криптовалютами. В судах претензий к ней, в том числе и от инвесторов, больше чем на 10 миллионов рублей.

«К Алексею Долгих предъявлен ряд судебных исков со стороны инвесторов о том, что он легализует доходы, но и укрывает доходы и не исполняет свои обязательства даже по тем схемам, которые он предлагает. То есть их задача — взять наличные средства, создать счет и перевести уже в виртуальные деньги. А дальше уже они распределяются по другим счетам, переводятся в другие страны мира», — отмечает кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ Соцтех Инна Литвиненко.

Сам Долгих за свои схемы даже попадал в черные списки банков по подозрению в отмывании денег. А на месте аварии рядом с машиной была разбросана крупная сумма наличных. Пока неизвестного происхождения.

«Прокуратура Северного административного округа взяла под контроль установление обстоятельств дорожной аварии, в результате которой есть погибшие и пострадавшие», — заявила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Причем сгоревший дотла автомобиль Lamborghini Urus уже мелькал в сводках. Год назад, после перестрелки в ресторане «Аист» на Патриарших, подозреваемые скрылись на этой машине. Иномарку объявили в розыск, а Долгих пришлось давать показания как раз после этой потасовки.

Погибший криптобизнесмен был лихачом со стажем. Три года назад, за рулем другого дорогого спорткара, Porsche, он вылетел с дороги и снес стенд АЗС. На Lamborghini он пересел в прошлом году, и за это время успел нахватать на ней свыше 400 штрафов почти на миллион рублей. Практически все — за превышение скорости. И, судя по базе данных судебных приставов, большую часть штрафов он так и не оплатил.

