Небензя: ООН не играет роли в урегулировании конфликта на Украине

Дарья Орлова
Российский постпред раскритиковал руководство организации за предвзятость.

Как ООН влияет на урегулирование украинского конфликта

Небензя: ООН не играет роли в урегулировании украинского конфликта

Организация Объединенных Наций (ООН) не играет роли в урегулировании конфликта на Украине, ее руководство предвзято. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, генеральный секретарь Антониу Гутерреш и его представители, включая пресс-секретаря, злоупотребляют своим положением и не соблюдают принцип беспристрастности, закрепленный в статье 100 Устава ООН. Небензя отметил, что руководство организации фактически встало на одну из сторон конфликта, тогда как действия Украины против гражданских лиц, по его словам, остаются без внимания со стороны пресс-офиса генсека.

Он подчеркнул, что при таком подходе участие ООН в процессе урегулирования выглядит невозможным. По мнению постпреда, сама организация не проявляет интереса к тому, чтобы стать посредником, так как осознает, что для нее «не предусмотрено места за столом этого сюжета».

