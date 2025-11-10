Более 15 миллионов россиян продолжают трудиться нелегально

Налоговые органы проверяют доходы формально не работающих москвичей. Таким образом, Минтруд ужесточает контроль за теневыми схемами заработка.

«Известия» выяснили, что в этом году узаконили деятельность 720 тысяч человек. С ними заключили трудовые договоры, а некоторые оформили самозанятость или ИП. Тем не менее, больше 15 миллионов россиян продолжают трудиться нелегально. Особенно много их в сфере торговли, автомобильного сервиса и индустрии красоты. Теневая занятость несет риски для бюджета и лишает сотрудников социальных гарантий.

Ранее 5-tv.ru писал, почему обеденный перерыв не является частью рабочего времени и не подлежит оплате. Действующее законодательство четко регламентирует порядок предоставления перерыва на отдых и питание.

Обеденный перерыв предоставляется всем сотрудникам, независимо от графика или формы занятости, за исключением случаев, когда характер работы не позволяет его использовать. В таких ситуациях работодатель обязан создать условия для приема пищи в рабочее время.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.