Трамп потребовал вернуть авиадиспетчеров к работе и пообещал премии «патриотам»

Дарья Корзина
К тем, кто проявлял недовольство и брал отгулы во время шатдауна, будут применены строгие меры.

Трамп потребовал возвращения авиадиспетчеров в США к работе

Фото: Reuters/Bob Riha Jr

Президент США Дональд Трамп на фоне прогресса в завершении шатдауна потребовал от всех авиадиспетчеров страны незамедлительно вернуться к исполнению обязанностей. Он пообещал вознаграждения тем, кто остался на посту, и жесткие меры против участников протестов.

«Все авиадиспетчеры должны вернуться к работе сейчас. Любой, кто этого не сделает, будет в значительной степени «оштрафован», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Глава государства выразил недовольство действиями авиадиспетчеров, которые, по его словам, «жаловались и брали отгулы» во время шатдауна. Он пригрозил таким работникам отрицательными оценками и увольнениями без выходных пособий. Тех же, кто «не взял ни одного отгула», Трамп назвал «великими патриотами» и пообещал им премии в размере 10 тысяч долларов.

Американский президент также подверг критике предыдущую администрацию за неэффективное использование бюджета и закупку устаревшего оборудования, отметив, что «они не понимали, что делают». Сам шатдаун Трамп назвал «выдумкой демократов».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп предложил направить остатки соцвыплат гражданам на погашение госдолга США.

