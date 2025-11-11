Есть лишь два способа: как избавиться от дряблости рук

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 119 0

Данная проблема чаще всего возникает из-за искривления позвоночника.

Как избавиться от дряблости рук?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тренер Анастасия Юркова: отжимания придадут тонус слабым мышцам трицепса

Чаще всего причина слабых мышц трицепса — искривление позвоночника. Таким мнением с Lenta.ru поделилась мастер-тренер направления групповых программ XFIT Анастасия Юркова.

Эксперт уверена: данная проблема приводит к недостаточной мобильности плечевых суставов. В результате чего возникает отечность в зоне между подмышками и локтем. Затем кожа обвисает и руки становятся дряблыми.

По мнению Анастасии Юрковой, регулярные занятия спортом, а также правильное питание могут помочь женщинам исправить неприятную ситуацию. Тренер порекомендовала обратить внимание на следующие упражнения: отжимания, жимы на груди, планка, горизонтальные и вертикальные тяги.

При этом, как уточнила специалист, в тренировках необходимо выполнять комплексный подход. То есть сочетать вышеперечисленными упражнения с гантелями и штангами.

«Если возможности посещать зал нет, то можно ограничиться доступным для дома инвентарем. Но силовая работа, то есть работа с отягощением, крайне важна, особенно, если женщине за 30», — добавила Юркова, отметив, что работать над мышцами рук желательно два-три раза в неделю.

Ранее 5-tv.ru подробно писал о том, почему не получается похудеть.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.36
0.35 94.20
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:18
В Красногорске мальчик поднял деньги на улице и ему оторвало пальцы
0:15
Шведский рыбак искал червей и нашел крупнейшее средневековое сокровище
0:00
Проблем не избежать: что такое резус-конфликт при беременности
23:45
Шансов нет: насколько сильной окажется магнитная буря 12 ноября
23:32
Поставки российского газа через европосредников на Украину бьют рекорды
23:23
Число экоточек выросло в Москве почти до 600 за год

Сейчас читают

Украина вывела европоставки «Турецкого потока» на новый рекорд
«Дрались, вышибали двери»: Сергей Сафронов о сложностях работы с братьями
«Выбираю себя»: Бузова рассказала, как мучает мужчин в отношениях
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году