Есть лишь два способа: как избавиться от дряблости рук

Тренер Анастасия Юркова: отжимания придадут тонус слабым мышцам трицепса

Чаще всего причина слабых мышц трицепса — искривление позвоночника. Таким мнением с Lenta.ru поделилась мастер-тренер направления групповых программ XFIT Анастасия Юркова.

Эксперт уверена: данная проблема приводит к недостаточной мобильности плечевых суставов. В результате чего возникает отечность в зоне между подмышками и локтем. Затем кожа обвисает и руки становятся дряблыми.

По мнению Анастасии Юрковой, регулярные занятия спортом, а также правильное питание могут помочь женщинам исправить неприятную ситуацию. Тренер порекомендовала обратить внимание на следующие упражнения: отжимания, жимы на груди, планка, горизонтальные и вертикальные тяги.

При этом, как уточнила специалист, в тренировках необходимо выполнять комплексный подход. То есть сочетать вышеперечисленными упражнения с гантелями и штангами.

«Если возможности посещать зал нет, то можно ограничиться доступным для дома инвентарем. Но силовая работа, то есть работа с отягощением, крайне важна, особенно, если женщине за 30», — добавила Юркова, отметив, что работать над мышцами рук желательно два-три раза в неделю.

