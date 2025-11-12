Трамп вдохновился Россией: США будут отмечать День Победы в мировых войнах

Трамп: США будут отмечать День Победы в мировых войнах

Соединенные Штаты будут отмечать День Победы в Первой и Второй мировых войнах. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время церемонии, посвященной Дню ветеранов.

Американский лидер рассказал, что наблюдал за празднованием Дня Победы в России и Великобритании и задался вопросом, почему аналогичный праздник отсутствует в США. По его словам, идея создания такого памятного дня возникла именно после этого.

Трамп подчеркнул, что теперь в стране будут официально отмечать не только День ветеранов, но и День Победы, посвященный завершению двух мировых войн, в которых, как отметил президент, решающую роль сыграли Соединенные Штаты.

Он добавил, что в будущем этот список может быть расширен.

«Конечно, можно было бы отметить и за многие другие войны, но начнем с этих двух. Возможно, когда-нибудь кто-то добавит еще несколько, ведь у нас было немало славных побед», — отметил американский лидер.

