«Немедикаментозный метод»: как музыка помогает побороть бессонницу

Daily Mail: исследование показало, что музыка помогает побороть бессонницу

Если вы часами ворочаетесь в постели, не в силах заснуть, решение может быть проще, чем кажется. Новое исследование из Китая утверждает, что музыкальная терапия способна значительно улучшить качество сна — особенно у людей старше 50 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые из Нинсяского педагогического университета в Гуйюане проанализировали данные более 600 участников из десяти разных исследований. Результаты показали, что прослушивание инструментальной или классической музыки с темпом от 60 до 85 ударов в минуту в течение 20–60 минут перед сном помогает заснуть быстрее и спать глубже.

«Музыкальное воздействие представляет собой многообещающий немедикаментозный метод улучшения качества сна у пожилых людей», — пишут исследователи.

Почему музыка помогает уснуть

Ученые предполагают, что музыка влияет на то, как мозг регулирует эмоции, помогая «устранить эмоциональные расстройства», которые нередко сопровождают бессонницу. Кроме того, прослушивание спокойных мелодий снижает уровень кортизола, частоту сердечных сокращений и дыхание, создавая естественное состояние расслабления.

По словам специалистов, музыка может также формировать новые привычки, ассоциирующиеся с отходом ко сну, и заменять вредные ритуалы, например пролистывание ленты в телефоне.

Эффект подтвержден статистикой

Исследователи отметили умеренное или значительное улучшение качества сна (средняя разница — 0,79 по стандартной шкале бессонницы). При этом, как подчеркивают авторы, необходимо провести дополнительные исследования — с большим числом участников и длительным периодом наблюдения.

Что именно слушать

Подходящая музыка — медленная, без слов, с мягкими переходами. Это может быть классика, инструментальная акустика или звуки природы с низкочастотным фоном. Высокие частоты, вроде тревожных сигналов, активируют выработку адреналина и мешают расслаблению, а низкие ноты и глубокие ритмы наоборот способствуют замедлению мозговой активности и помогают заснуть.

Почему это важно

По данным Фонда сна, большинству людей требуется 10–20 минут, чтобы уснуть после выключения света. По разным исследованиям, от 10 до 30% населения мира страдает бессонницей, в отдельных странах этот показатель может достигать 50–60%. При этом, 65% никогда не обращаются за помощью. Хронический недосып связан с повышенным риском ожирения, диабета, инсульта и сердечных заболеваний.

Так что, возможно, прежде чем тянуться к таблеткам, стоит просто надеть наушники — и позволить музыке сделать свое дело.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.