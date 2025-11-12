Чудовищный уровень коррупции в окружении Зеленского не остался без внимания на Западе

Доноры киевского режима начинают понимать, на что уходят их деньги.

Фото, видео: Reuters/Alina Smutko; 5-tv.ru

В Кремле уверены, что гигантские хищения окружения Зеленского не остались без внимания на Западе. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, спонсоры начинают понимать, куда на самом деле ушла вся финансовая «помощь» Украине.

«Мы полагаем, что и в европейских столицах, и в США обратили на это внимание. Это ведь страны, которые являются такими активными донорами киевского режима. Эти страны, конечно, все лучше и лучше, начинают осознавать, что значительная часть денег, которые они забирают у своих налогоплательщиков, разворовываются киевским режимом», — отметил Песков.

Ранее 5-tv.ru писал, что соратник Зеленского оказался в центре громкого скандала. Национальное антикоррупционное бюро провело обыски у совладельца «Квартала 95» Тимура Миндича в Киеве, которого называют «кошельком» главы киевского режима. Сам он успел сбежать из страны всего за несколько часов до прихода представителей НАБУ.

