Путин заявил об активной работе казахстанского бизнеса в РФ

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 74 0

Российский лидер указал на надежность союза двух государств.

Фото, видео: 5-tv.ru

Активную работу ведет казахстанский бизнес на территории России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.

По словам росийского лидера, у этого направление может быть качественное развитие в будущем.

«Казахстанский бизнес разворачивает свою деятельность и активно работает в России. У нас хорошие перспективы в этом смысле потому что есть намеченные проекты», — отметил Путин.

Помимо этого, он указал на близкие контакты РФ с Казахстаном, отметив взаимную поддержку стран.

«У нас отношения с Казахстаном развиваются поступательно. И практика, жизнь подтверждают то, что написано в наших официальных документах. Казахстан и Россия — ближайшие партнеры, друзья и надежные союзники друг для друга», — заключил Путин.

Ранее, писал 5-tv.ru, Токаев заявил об особом значении своего госвизита в Россию. Глава Казахстана приехал в Москву 11 ноября. В ходе его визита запланировано подписание совместной декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, определяющей ключевые направления развития двусторонних отношений.

