Качают кровь: терапевт назвала самые полезные для сердца продукты

Мария Гоманюк
«Мотору» необходимы калий и магний, чье содержание в организме нужно восполнять.

Какие продукты самые полезные для работы сердца

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Терапевт Пивоварова: тунец и гречка содержат важные для организма микроэлементы

Эффективную работу сердца обеспечивает калий, который служит надежной защитой от дистрофии миокарда. Об этом в разговоре с изданием Lenta.ru рассказала терапевт Оксана Пивоварова.

Включать в меню важно абрикосы, бананы, землянику и смородину. Специалист рекомендовала учитывать, что ряд фруктов содержат излишний сахар, противопоказанный в избытке пациентам с патологиями сердца. При этом получить ценные запасы калия можно и из орехов, печени, молочной продукции с жирностью не выше 1%.

К тому же врач отметила, что второй важный элемент — магний. Он отвечает за эластичность и тонус стенок сосудов. Для его восполнения терапевт дала совет употреблять в пищу бобовые, морковь, клубнику, авокадо, а также гречневую, овсяную и пшеничную каши.

Ключевое место в метаболизме сердечной мышцы занимают омега-3 жирные кислоты, которые как улучшают сократительную функцию, снижая уровень «плохого» холестерина, так и поддерживают баланс энергии в организме.

«Главные источники омега-3 — лосось, тунец и оливковое масло», — добавила Пивоварова.

Эксперт подчеркнула, что для здоровья организма важно наличие нежирных сортов мясных продуктов в рационе, среди которых говядина, телятина, кролик и курица. Необходимо удалять с мяса кожу и подкожный жировой слой. Применять пряности надо умеренно, так как они могут спровоцировать нежелательные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.

Ранее, писал 5-tv.ru, кардиолог раскрыл влияние даже небольших доз алкоголя на сердце.

